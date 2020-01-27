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Gönüllü tiyatrocular şampiyonaya hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 11:58 | Son Güncelleme

Gaziantep'te lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan gençlik merkezi gönüllüleri, 3 yıl önce kurdukları "Elden Ayrıksı Tiyatrosu"nda birincilik için ter döküyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi gönüllüleri, 3 yıl önce kurdukları "Elden Ayrıksı Tiyatrosu"nda yarışmalara hazırlanıyor.

Lise ve üniversite öğrencilerinin oluşturduğu tiyatro ekibi, yazıp yönettikleri oyunlarla 2 yıl Güneydoğu Anadolu Bölgesi şampiyonu oldu.

Gönüllülerden Halil İbrahim Alptekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya hazırlandıkları "Son Durak Kerkoporta" oyununu yazdığını, bu yıl da birinci olmak istediklerini söyledi.

Hayatına değişiklik katmak için tiyatroya başladığını belirten Alptekin, yazma yeteneğini keşfettikten sonra oyun yazmaya başladığını anlattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının her yıl düzenlediği kültür sanat yarışmalarına hazırlandıklarını aktaran Alptekin, şunları kaydetti:

"İki yıl üst üste bölge birinciliğini alarak finallerde oynamıştık. Finallerde de en iyi kadın ve erkek oyuncu ödülünü aldık. Bu yıl tekrar hazırlanıyoruz. Daha farklı bir konsept deniyoruz. Yaşanmış tarihi bir olayı çağ atlatarak sahneye taşıyacağız. Atölyeden çıkan oyunlar bize ait. Bu yılki yarışmaya gidecek oyun da bize ait. Genel olarak absürt komedi tarzında ilerlemeye çalışıyoruz. Yaptığımız her işte, sahneye koyduğumuz oyunlarda tarihten beslenmeye çalışıyoruz. Özümüzden, geleneksel Türk tiyatrosundan yararlanıyoruz."

Berna Nur Mermer de 18 yaşında olduğunu ve 2 senedir tiyatroyla uğraştığını ifade etti.

Belli bir eğitimden sonra yarışmalara hazırlandıklarını dile getiren Mermer, "Elimizden geldiğince devam edeceğiz. Çok severek yapıyoruz. Gönüllü olarak gittiğimiz yerler var. Köy okullarına, huzurevine gittik. İnsanları güldürmek çok güzel bir şey." diye konuştu.

Taner Kayar ise gönüllü eğitmenlik yaptığını, tiyatronun yayılmasını amaçladıklarını vurguladı.

Tiyatronun kentte yayılması için bir arkadaşıyla "Teatro Ayntab"ı kurduklarını, drama ve doğaçlama eğitimi verdiklerini belirten Kayar, şunları kaydetti:

"Kentteki üniversitelerle de temas halindeyiz. Öğrencilere ücretsiz tiyatro eğitimi planlıyoruz. İsterlerse bize sosyal medyadan ulaşabilirler. Burada da gönüllü gençlerle bir araya gelerek, atölye yaptık. Dahil oldukları yarışma sürecinde de gerektikçe gönüllü olarak danışmanlık yapmaya devam ediyoruz. Teatro Ayntab olarak Gaziantep'in, gastronomi yanında sanatla da anılmasına katkı vermek istiyoruz. Sivil toplum kuruluşları, belediye ve üniversitelerle iş birliği içerisinde çalışmalar planlıyoruz."

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