HABER

Gönüllüler farkındalık için temizlik yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 10:14 | Son Güncelleme

Yeşilay Ağrı Şubesi ve Gençlik Merkezi gönüllülerinden oluşan 50 üniversite öğrencisi, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Ağrı Devlet Hastanesi çevresinde temizlik yaptı. - Hastanenin Başhekimi Op. Dr. Coşkun Daharlı: - "Halkımızın bu konuda daha dikkatli olması lazım. Önceliğimiz kirletmemek olmalıdır"

Ağrı'da üniversite öğrencilerinden oluşan 50 kişilik gönüllü grubu, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Ağrı Devlet Hastanesi çevresini temizledi.

Yeşilay Ağrı Şubesi ve Gençlik Merkezi gönüllülerinden 50 üniversite öğrencisi, kentte çevre temizliğine dikkati çekmek amacıyla Gençlik Merkezi önünde buluştu.

Kendilerine dağıtılan eldiven ve çöp poşetlerini yanlarına alıp Gençlik Merkezi önünden başlayarak yol boyunca Ağrı Devlet Hastanesine kadar yürüyerek çöpleri toplayan gönüllüler, ardından hastane çevresinde temizlik çalışması başlattı.

Hastane bahçesinde ve vatandaşların en çok kullandığı alanlarda çevre temizliği yapan gönüllüler, topladıkları çöpleri poşetlere doldurup bir araya getirdikten sonra etkinliği tamamladı.

Gönüllülerin çevre temizliğini takip eden Ağrı Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Coşkun Daharlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür etkinlerin çevre temizliği bilinci oluşturduğunu söyledi.

Hastane yönetimi olarak ellerinden geldiğince çevreyi temiz tutmaya çalıştıklarını ancak vatandaşların da çevreyi kirletmemek adına daha dikkatli olması gerektiğini dile getiren Daharlı, "Halkımızın bu konuda daha dikkatli olması lazım. Önceliğimiz kirletmemek olmalıdır. Bu güzergahlar sürekli kullanıldığı için hastane ve çevresinde temizliğe özen gösterilmesi gerekir." dedi.

Yeşilay Ağrı Şube Başkanı Cihangir Aslan da bu tür etkinlikler yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Etkinliğe 50 arkadaşımız katıldı, Ağrı halkı adına hepsine teşekkür ediyorum. Bizler vatandaşlarımıza çevre bilincini kazandırabilmek için bu çalışmalara destek veriyoruz ve vatandaşlardan da destek bekliyoruz." diye konuştu.

PARTNER Sevgilisini bile öpemiyordu! Korkunç gerçek böyle ortaya çıktı Sevgilisini bile öpemiyordu! Korkunç gerçek böyle ortaya çıktı
Down sendromlu Rabia’ya telli duvaklı düğünDown sendromlu Rabia’ya telli duvaklı düğün
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Denemeç: "Eğitimde dönüşümü yavaş yavaş gerçekleştireceğiz"Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Denemeç: "Eğitimde dönüşümü yavaş yavaş gerçekleştireceğiz"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı çevre temizlik

En Çok Okunan Haberler

Ülke yangın yerine döndü! Ölü sayısı artıyor!

Ülke yangın yerine döndü! Ölü sayısı artıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

ATV o dizinin fişini çekti Kasım ayında final yapıyor

ATV o dizinin fişini çekti Kasım ayında final yapıyor

Hızır'dan şok karar! Kendi adamları için ölüm emri verdi

Hızır'dan şok karar! Kendi adamları için ölüm emri verdi

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

New York Times'tan sarsıcı Suriye iddiası!

New York Times'tan sarsıcı Suriye iddiası!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde yeni atamalar

Kritik atamalar! Çok sayıda ismin görev yeri değişti

Çocukları dağa kaçırmak isteyen 8 kişi tutuklandı

Hedeflerinde çocuklar vardı! Evlerinde basıldılar

İçişleri Bakanlığı: 3 ilde düzenlenen operasyonlarda biri gri listede 7 terörist öldürüldü

3 ilde operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Mardin'de teröristlerle sıcak çatışma! 1 askerimiz şehit oldu, 3 terörist öldürüldü

Mardin'de sıcak çatışma! 1 askerimiz şehit oldu

İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması

İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması

Şırnak’ın 55 köyünde eğitime 5 gün ara verildi

Şırnak’ın 55 köyünde eğitime 5 gün ara verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.