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Gönüllüler göçmenlerden kalan atıkları temizledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 15:52 | Son Güncelleme

Genç İHH üyeleri ve gönüllüler Ayvacık sahilinde düzensiz göçmenlerden kalan atıkları temizleyip sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi - Genç İHH İstanbul Sosyal Faaliyetler Sorumlusu Muhammed İkbal Işık: - "Göçmenlerin ardında kalan çöpler için bir sosyal sorumluluk projesi geliştirdik. İki gün boyunca biz buradayız. İnşallah alanı tamamen temizleyip buradan ayrılacağız"

ÇANAKKALE (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) üyelerince hazırlanan sosyal sorumluluk projesi kapsamında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinde temizlik çalışması yapıldı.

Genç İHH üyeleri, sosyal sorumluluk projesi hazırlayarak 65 gönüllü genç ile bölgeye geldi. İki günlük kamp programı yapan vakıf üyeleri, Ayvacık'ın Assos sahiline ulaşarak Behramkale köyü sınırında kalan alanda temizlik çalışmalarına başladı.

- "Buradaki drama şahit olduk"

Genç İHH İstanbul Sosyal Faaliyetler Sorumlusu Muhammed İkbal Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gazeteci yazar Kemal Öztürk'ün yazısı üzerine bölgeye gittiklerini ve bir drama şahit olduklarını belirterek, "Göçmenlerin ardında kalan çöpler için bir sosyal sorumluluk projesi geliştirdik. İki gün boyunca biz buradayız. İnşallah alanı tamamen temizleyip buradan ayrılacağız." dedi.

Işık, gönüllülerin lise ve üniversite öğrencilerinden oluştuğunu ifade ederek, "Bölgeye 15 kilometre uzaklıkta bir kamp alanı kurduk. Bu sabah itibariyle işe başladık. Atıkların arasında bebek biberonundan lastik bota, ayakkabılardan çeşitli giysilere kadar binlerce farklı çöp var. İnşallah bu yasa dışı geçişler bir gün son bulur ve çevre böyle kirlenmeye devam etmez." diye konuştu.

- "Bölge çok önemli bir kültür yolunda yer alıyor"

Bölgeye gelerek gençlerin çalışmalarına destek veren Kemal Öztürk, "Bu yolda yürüyüş yaparken çöplere denk geldim. Bununla ilgili ne olduğunu araştırdığımda burasının Türkiye'den kaçmaya çalışan Yunanistan'a gitmeye çalışan göçmenlerin bıraktıkları enkazlar olduğunu fark ettim." dedi.

Yeni bir sosyal sorumluluk kampanyası başlatılması gerektiğini düşündüğünü kaydeden Öztürk, "Yine sosyal medya aracılığıyla, yine dernekler aracılığıyla başka gruplar buraya gelip bu enkazın kaldırılmasında yardımcı olacaklar. Ben diğer gençlere ve sivil toplum örgütlerine çağrıda bulunuyorum. Bu çok önemli bir sosyal dayanışma, sosyal yardımlaşma, sosyal sorumluluk projesi." diye konuştu.

Behramkale köyü muhtarı Numan Türkay da çalışmaya destek verenlere teşekkür etti.

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