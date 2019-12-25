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Gönüllüler, Muş'taki çocuklara hediyeler dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 09:30 | Son Güncelleme

YAŞAM Çiçeği Derneği ve Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu gönüllüleri, ‘Kalem Tutan Eller Üşümesin’ projesi kapsamında Muş'un Yeşilova beldesindeki öğrencilerle buluştu. Öğrencilere atkı, bere, eldiven, mont, bot ve çeşitli hediyeler veren gönüllüler, onlarla şarkılar söyleyip, eğlendi.

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA) - YAŞAM Çiçeği Derneği ve Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu gönüllüleri, ‘Kalem Tutan Eller Üşümesin’ projesi kapsamında Muş'un Yeşilova beldesindeki öğrencilerle buluştu. Öğrencilere atkı, bere, eldiven, mont, bot ve çeşitli hediyeler veren gönüllüler, onlarla şarkılar söyleyip, eğlendi.
İstanbul merkezli olup 81 ilde faaliyet gösteren 'Yaşam Çiçeği Derneği' ile Ankara'daki 'Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu' gönüllüleri, Yeşilova Beldesi’ndeki Yatılı Bölge Ortaokulu’ndaki öğrencilerle buluştu. Okulda öğrencilerle türkü, şarkı söyleyen gönüllüler, daha sonra yaklaşık 300 öğrenci için hazırladıkları hediyeleri dağıttı. Gönüllülerin, atkı, bere, eldiven, mont, bot ve çeşitli malzemelerden oluşan hediye paketlerini alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.
Muş’ta bulunmaktan duydukları mutluluğu dile getiren Yaşam Çiçeği Derneği Başkanı Tuğçe Kılıç, "İstanbul’dan ekibimizle birlikte geldik. Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu da Ankara’dan yola çıktı. Hepimiz şuanda Muş’tayız. Muş’taki öğrencilerimizle, kardeşlerimizle vakit geçiriyoruz. Onlar için getirdiğimiz hediyeleri dağıttık, çok mutlu oldular. Çocukların mutluluğuna ortak olmak bizleri çok daha da mutlu etti. Bizim buraya getirdiğimiz kıyafetler atkı, bere, mont, bot onların aslında hiçbir önemi yok. Bizim asıl amacımız, manevi olarak onların yanında olmak, onların üzerinde, hatırlarında güzel hislerinde olmak. Burada olmamıza vesile olan herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu.
Çocuklardaki mutluluğun her şeye bedel olduğunu belirten Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu yöneticilerinden İlknur Uzun ise amaçlarının çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturmak olduğunu ifade etti. ‘Kalem Tutan Eller Üşümesin’ projesi kapsamında, çıkmış oldukları yolda Muş’ta olmaktan sevinç duyduklarını aktaran Uzun, emeği geçen herkese teşekkür etti.
Platform kurucusu Mustafa Şahin ise, çocukların yüzünü güldürmeye çalıştıklarını söyledi.

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