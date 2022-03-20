Gönüllüler orduya yardım için zamana karşı yarışıyor

Donetsk bölgesindeki Kramatorsk kentinde gönüllüler Rus işgalcilere karşı savaşan Ukrayna ordusuna destek olmak için zamana karşı yarışıyor. Kamuflaj ağları, uyku tulumu ve diğer el işi gerektiren ürünler dikiyorlar.

Gönüllülerden Lyubov, “Fabrika yapımı kamuflaj ağı İHA’lar tarafından kolayca fark edilebilir ama bizim burada yaptığımız ağlar sistematik olmayan bir şekilde dikiliyor. Fark edilmeleri daha zor” diyor.

Kramatorsk’taki yerel halk 2014’ten bu yana Ukrayna ordusu için kamuflaj ağı örüyor. Buradaki birçok çalışan Donetsk’ten geldi.

8 yıl önce Rus yanlısı ayrılıkçılar bölgenin kontrolunu ele geçirince, yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalmışlar.

Rus işgalinden bu yana “Zafer için Birlikte” adlı gönüllü merkezi daha kalabalık hale gelmiş.

Gönüllüler son döneme kadar kamuflaj ağlarına az ihtiyaç olduğunu belirtiyor ancak her şey 24 Şubat’ta değişti.

Gönüllülerden Nadiya Kalinchenko, “Bir ağ bir ay, iki ay, üç ay kullanılabilir ama cephede bir yıl kullanılabilir. Bazı bölümlerini yenilemeniz gerekir, bu da gönüllülerin görevi” diyor.

Her gün ortalama 30’dan fazla kişi ordu yardım merkezine geliyor. İşbölümü var, bazıları kumaşın şeritlerini dikiyor, diğerleri kamuflajın ağ gözünü hazırlıyor. Biten iş hemen cepheye gönderiliyor.

24 Şubat’a kadar bu merkezde dikiş, geleceğin kadın terzilerinin modaya uygun kıyafetler üreteceği yer olarak düşünülüyordu. Şimdi bölgesel savunma güçleri ve sınır korumaları için uyku tulumları dikiyor.

Direktör Olena Kucheruk, “Özel kumaştan yapılıyorlar böylece iyi bir şekilde uyuyabilirler. Yün başlıklar yapıyoruz, uyku tulumları ve özel sırt çantaları” diyor.

Kumaşlar ve malzemeler Kramatorsklular tarafından sağlanıyor. Buna ek olarak gönüllülerin çalışabilmesine devam edebilmeleri açısından kaynaklara sahip olmaları için maddi bağışlar da gönderiliyor.

