Gönüllüler otizm için koştu

Yıllardır otizmle mücadele ettiğini belirten Yücel, "Altı senedir de bu dernek içinde hep birlikte ailelerimizle birlikte emek veriyoruz. Dernekteki ailelerimizin hepsi otizmli çocuğa sahip ama biz artık çok büyüdük. Sadece otizmli aileler değil gönüllü ailelerimiz de var." dedi.

SODER Yönetim Kurulu Başkanı Ayça Nedret Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin de 14 yaşında otizmli bir çocuğu olduğunu söyledi.

- "Otizmli aileler kendi kabuğunda mutsuz yaşamamalı"

İnsanlara otizmlilerin de normal bireyler gibi yaşayabildiklerini anlatmak istediklerini vurgulayan Yücel, şöyle devam etti:

"İnsanların gözüne, gönlüne hitap etmek istedik. Otizmliler ve aileleri bir araya getirerek, kaynaşarak engelleri ortadan kaldırmak istedik. Hepimizin eğlenebileceğini ve bu hayat içinde normal bireyler gibi yaşadığımızı göstermeyi hedefledik. Çünkü otizmli aileleri kendi kabuğunda mutsuz olarak yaşamamalı. Bizim de herkes gibi gülebildiğimizi, eğlenebildiğimizi aynı zamanda yaşadığımız sıkıntının mücadelesini, emeğini ve çabasını göstermek istedik."

Yücel, otizmli çocukların aileleri olarak isteklerini şöyle dile getirdi:

"Çalışabilir düzeydeki bireylerin çalışmasını, eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitiminin kaliteli olmasını, sosyalleşmek isteyen ailelerimizin de sosyal ortam içinde rahat ve özgür bir şekilde yaşamalarını istiyoruz. Hedefimiz mutluluk, bakış açımız güzellik. İyilik ve güzellikten olan her şeyin güzel olacağına inanıyoruz. Biz de o bakış açısıyla yolumuza devam ediyoruz. Bu organizasyonda emeği geçenlere ve tüm katılımcılara ve gönüllülere çok teşekkür ediyorum."

Programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Atakum Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, otizmli çocuklar, aileleri ve gönüllüler katıldı.

