Gönüllüler Top Tepesi’nden çöp topladı

Mudanya Toplum Gönüllüleri ekibi, ilçeyi kuşbakışı gören Top Tepesi’nde 25 kişiden oluşan çevre ve doğa gönüllüsüyle yaptığı temizlik çalışmasında 50 poşet çöp toplarken, geri dönüşüm malzemelerini de ayrıştırdı.

Mudanya’da sosyal paylaşım sitesi aracılığıyla buluşan Toplum Gönüllüleri adlı çevre ve doğa gönüllüsü gençler, Top Tepesi mevkiinde temizlik yaptı. Riders of Bursa adlı grup ile Mudanya Gençlik Meclisi üyelerinin de destek verdiği mıntıka temizliği 2,5 saat sürdü. Mudanya’yı kuşbakışı gören mevkideki temizlik çalışmasında 50 poşet çöp toplanırken, geri dönüşüm malzemeleri de ayrıştırıldı.

Daha sonra doğa yürüyüşü gerçekleştiren gönüllü gençler, hem açlıktan, hem de üzerindeki bitlerden halsiz düşen köpeğe yardım elini uzatırken, hayvanseverliliklerini de gösterdi. Yaralı hayvan için ellerindeki çöp poşetlerini birleştirerek sedyeye dönüştüren gençler, köpeği poşetler üzerinde taşıyarak temiz su ve yemek verip ilâçladı. Mudanya Belediyesi Veterinerlik İşleri Birimi’ne teslim edilen köpek, sağlıklı şekilde yaşaması için müşahede altına alındı.



