HABER

Gönüllülerin başında nöbet tuttuğu Akdeniz foku kurtarılamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 15:52 | Son Güncelleme

 İZMİR Karaburun’un Yeni Liman bölgesinde yaralı halde sahile vuran yeniden döndüğü denizde 3 gündür aranan Akdeniz foku, bugün sabah saatlerinde Kuyucak sahilinde cansız bulundu.

Gönüllülerin başında nöbet tuttuğu Akdeniz foku kurtarılamadı

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA) - İZMİR Karaburun’un Yeni Liman bölgesinde yaralı halde sahile vuran yeniden döndüğü denizde 3 gündür aranan Akdeniz foku, bugün sabah saatlerinde Kuyucak sahilinde cansız bulundu.
İzmir'in Karaburun'un ilçesinde, bir otelin önündeki plajda yaralı halde bulunan ve nesli tükenmekte olan Akdeniz foku için tatilciler seferber oldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri durumdan haberdar edilirken yaralı fok bu esnada denize döndü. Açıklara doğru ilerleyen fok, geri gelmedi. Fokun denize beslenmek için döndüğü tahmin edilirken gelen ekipler fokun denize girdiğini öğrenince şaşkınlık yaşadı. Fokun taşınması işleminde kullanması için kendi imkanlarıyla ağ yapan vatandaşların çabası da sonuçsuz kalmış oldu. Yetkililer, fokun geri gelme ihtimaline karşılık, bölgede beklemeye başladı. 3 gündür aranan Akdeniz foku, bugün sabah saatlerinde Kuyucak sahilinde cansız bir halde bulundu.
KARABURUN FOK KOMİTESİ'NDEN AÇIKLAMA: ACİL LOJİSTİK DESTEĞİ SAĞLANMALI
Karaburun Fok Komitesi yaptığı yazılı açıklamada, Akdeniz fokunun otopsi için Doğa Koruma ve Milli Parklar 4’üncü Bölge Müdürlüğü Av Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü, Karaburun İlçe Tarım Müdürlüğü, Karaburun Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri ve SAD/AFAG ile yapılan görüşmeler sonucu Bornova Veteriner Araştırma ve Kontrol Merkezi Enstitüsü’ne gönderileceğini bildirdi. Açıklamada ayrıca Karaburun Yarımadası’nın kıyılarının Akdeniz fokları için önemli bir yaşam alanı olduğu vurgulandı. Komitenin açıklaması şöyle:
"Türkiye’nin imzacısı olduğu ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmelerle koruma altında olan Akdeniz fokları bölge için önemli bir değer. Karaburun Yarımadası kıyılarında yer alan balık çiftlikleri de nesli tehlike altında olan bu tür için bir tehdit oluşturuyor. Geçmiş yıllarda yarımada kıyıları 4-5-6 No’lu potansiyel yetiştiricilik alanları olarak belirlenmişti. Yarımadalılar uzunca bir süredir bu alanlarda yapılan kiralamalar ve taşınmalarla mücadele ediyor. ‘Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün Kapatılmasına Hayır’ kampanyalarının sürdüğü günümüzde, 2000’li yıllarda aktif olan Ulusal Fok Komitesi’nin ilgili bakanlıkların altında etkisizleştirilmesi, yerel ölçekteki koordinasyonların zayıflamasının başlıca nedeni. Nesli tükenme tehdidi altında olan bu canlı için Karaburun yerelinde koruma ve eğitim çalışmalarının güçlendirilmesini ve acil lojistik desteğin sağlanmasını istiyoruz. Koordinasyonun güçlendirilmesi yönünde ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarını bir arada olmaya çağırıyoruz."

FOTOĞRAFLI

Gönüllülerin başında nöbet tuttuğu Akdeniz foku kurtarılamadıGönüllülerin başında nöbet tuttuğu Akdeniz foku kurtarılamadıGönüllülerin başında nöbet tuttuğu Akdeniz foku kurtarılamadıGönüllülerin başında nöbet tuttuğu Akdeniz foku kurtarılamadı

PARTNER Soğuk algınlığının şifa kaynağı Soğuk algınlığının şifa kaynağı
Bakan Dönmez, Rusya’da yüksek lisans yapıp Akkuyu NGS’de çalışacak öğrencilerle buluştuBakan Dönmez, Rusya’da yüksek lisans yapıp Akkuyu NGS’de çalışacak öğrencilerle buluştu
Maden şirketi işçilerinin alacak eylemiMaden şirketi işçilerinin alacak eylemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sayıştay'dan belediyeler için temsil kararı

Sayıştay'dan belediyeler için temsil kararı

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

Canlı yayında açıkladı! Vedat'a tarihi bonservis

Canlı yayında açıkladı! Vedat'a tarihi bonservis

'Her an yeniden vurabiliriz!'

'Her an yeniden vurabiliriz!'

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başladı

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Muğla'da korkutan yangın!

Muğla'da korkutan yangın!

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeğenine cinsel istismarda bulunan amcaya 30 yıl hapis!

Kayseri'de iğrenç olay! Yeğenini yıllarca taciz etmiş

Son dakika: Bahçelievler'de silahlı saldırı

İstanbul'da silahlı saldırı!

Milli Savunma Bakanı Akar, İran Savunma Bakanı ile görüştü

Bakan Akar'dan kritik görüşme

Ekrem İmamoğlu İBB Meclisi’nden 'personel ihalesi' için yetki aldı

İBB Meclisi'nden İmamoğlu'na 'ihale' yetkisi

BM'den son dakika Arakanlı Müslüman açıklaması!

BM duyurdu: Soykırım niyetiyle yapıldı

Tunceli'de öldürülen terörist, 2 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı saldırıda yer almış

Şehit askerlerin kanı yerde kalmadı! Etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.