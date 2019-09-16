KIRŞEHİR (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Ahilik teşkilatını, özellikle de Bacıyanı Rum'u hem kendi insanımıza hem de dünyaya iyi anlatabilmeliyiz. Yüzyıllardır kadın haklarıyla ilgili verilen mücadelede varılmak istenen noktaya Anadolu'da yüzyıllar önce varılmış olduğunu anlatmalıyız." dedi.

Bayraktar, KADEM Kırşehir Temsilciliğince 32. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Gönüllülük ve Kooperatifçilik Paneli"nin açılışında yaptığı konuşmada, başta Ahi Evran Veli ve Fatma Bacı olmak üzere Anadolu topraklarına ahlak, değer ve iman dikmiş bütün mutasavvıfları, yüzyıllar boyunca Ahilik geleneğine yeni himmetler eklemiş tüm esnaf ve sanatkarları rahmetle andığını söyledi.

Bayraktar, Bacıyanı Rum'un fütüvvet anlayışının insan merkezli olduğunu ve gönüllülük esasına dayandığını belirtti.

Siyaset, kültür, eğitim ve ticaret gibi hayatın ana damarlarından akan Anadolu kadını modelinin belleklerden silinmiş olmasının, bugün kadınların yaşamış olduğu birçok sorunun temel nedeni olduğunu vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti: