Goodyear'ın gelecekten gelmiş gibi duran yeni lastiği: ReCharge

Şöyle güzel bir günde güzel bir yolculuğa çıktınız. Arkada hafif bir müzik, kendinizi yolun akışına bırakmışsınız ve bir patlama sesi duyuyorsunuz. Arabayı hemen sağa çekip arabadan iniyorsunuz ve güzel gününüzü kabusa çeviren manzara ile karşılaşıyorsunuz. Fakat Goodyear'ın ReCharge lastikleri ile bu manzara tarihe karışabilir.

GOODYEAR KENDİ KENDİNİ YENİLEN RECHARGE'I TANITTI

Goodyear, devrim niteliğinde olan yeni lastiği reCharge'ı tanıttı. Firmanın aktardığına göre reCharge lastikler özelleştirilmiş bir takım donanımlara sahip. Bu donanımlar arasında içinde özelleştirilmiş sıvı bileşen bulunan kapsüller bulunuyor. Bu kapsüller sayesinde reCharge lastik sırtını kendi kendine yenileyebiliyor. Böylece ne lastik patlamasına ne de lastik değişim işlemine gerek kalmıyor. Öte yandan lastik sırtı uzun ve dar bir çerçeve ile desteklendiği için hava basınç kontrolleri de tarihe karışıyor.

RECHARGE YAPAY ZEKA DESTEĞİYLE YOLA ADAPTE OLUYOR

ReCharge'ın yetenekleri bununla da sınırlı değil. ReCharge yapay zeka desteğine de sahip. Lastik yapay zekayı kullanarak yol durumu hakkında bilgi sahibi olabiliyor ve kendini yola karşı adapte edebiliyor. Hatta sürücüden sürücüye farklı hamur bileşenleri daha oluşturabiliyor. ReCharge lastikler bu yeteneklerinin hepsini dünyanın en dayanıklı doğal malzemelerinden biri olan örümcek ağından esinlenerek tasarlanmış olan liflerine borçlu. Bu lifler sayesinde ultra dayanıklı hale gelen lastikler, biyoçözünür yapısı sebebiyle kullanım süresi dolduğunda doğaya hiçbir zarar vermeden çözünebiliyor.