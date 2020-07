Google 1 GB RAM yüklü Android Go telefonları ölüme terk ediyor!

Android Go, 2017 yılında Google tarafından büyük bir yenilik gibi duyuruldu. Aslında bakarsanız bu gerçekten de önemli bir yenilikti. Zira, Google'ın iddiası 512 MB, 1 GB ve 2 GB RAM'e sahip akıllı telefonların hızlı çalışabileceği yönündeydi. Ancak bunu yazılımla da desteklemek gerekiyordu. Google bu yüzden Gmail, Google Haritalar ve Google gibi popüler uygulamalarının 'Go Edition' versiyonlarını oluşturdu. Aradan geçen onca zamanın ardından teknoloji gelişti, Android Go'nun kapasitesi değişti. Google da bu yüzden yeni bir karar almak zorunda kaldı. En azından bazı Android Go cihazlar için.

GOOGLE ANDROİD GO İÇİN SINIRI 2 GB'A ÇEKTİ

XDA Developers'ın iddiasına göre Google, Android 11 ile birlikte Android Go çalıştıracak cihazların limitini 2 GB'a yükseltti. Böylece 512 MB RAM ve 1 GB RAM kullanan Android Go cihazların Google tarafından desteği kesildi. Kesilen Google desteği ile birlikte Gmail, Google Haritalar, Kamera ve Google arama motoru gibi Google servisleri bu telefonlarda çalışmayacak. Yani bir nevi cihazlar ölüme terk edilmiş olacak.