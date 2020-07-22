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Google 1 GB RAM yüklü Android Go telefonları ölüme terk ediyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.07.2020 14:55 | Son Güncelleme

Google, Android Go için yeni bir karar almak üzere. Bu iddianın arkasında ise XDA Developers var. Onların keşfine göre Google, Android 11 güncellemesi ile birlikte RAM'i düşük bazı Android Go telefonların fişini çekecek. Peki Google'ın desteğini keseceği akıllı telefonlar hangileri?

Google 1 GB RAM yüklü Android Go telefonları ölüme terk ediyor!

Android Go, 2017 yılında Google tarafından büyük bir yenilik gibi duyuruldu. Aslında bakarsanız bu gerçekten de önemli bir yenilikti. Zira, Google'ın iddiası 512 MB, 1 GB ve 2 GB RAM'e sahip akıllı telefonların hızlı çalışabileceği yönündeydi. Ancak bunu yazılımla da desteklemek gerekiyordu. Google bu yüzden Gmail, Google Haritalar ve Google gibi popüler uygulamalarının 'Go Edition' versiyonlarını oluşturdu. Aradan geçen onca zamanın ardından teknoloji gelişti, Android Go'nun kapasitesi değişti. Google da bu yüzden yeni bir karar almak zorunda kaldı. En azından bazı Android Go cihazlar için.

GOOGLE ANDROİD GO İÇİN SINIRI 2 GB'A ÇEKTİ

XDA Developers'ın iddiasına göre Google, Android 11 ile birlikte Android Go çalıştıracak cihazların limitini 2 GB'a yükseltti. Böylece 512 MB RAM ve 1 GB RAM kullanan Android Go cihazların Google tarafından desteği kesildi. Kesilen Google desteği ile birlikte Gmail, Google Haritalar, Kamera ve Google arama motoru gibi Google servisleri bu telefonlarda çalışmayacak. Yani bir nevi cihazlar ölüme terk edilmiş olacak.

Android GO

1GB RAM'Lİ TELEFONLAR 'ÖLDÜ'

Çevremizde 1 GB RAM'e sahip telefon kullanan kişi pek yok gibi gözükse de özellikle kişi başına düşen milli geliri düşük olan bazı ülkelerde bu telefonlar kullanılıyor. Bu yüzden onlar için bu karar büyük önem arz ediyor. Google'dan ise konu hakkında henüz resmi bir açıklama yok. Fakat söz konusu iddiaların doğru çıkması muhtemel gözüküyor.

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