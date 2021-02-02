HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Google, 2,58 milyar dolar tazminat ödemeyi kabul etti

Google, 2,58 milyar dolar tazminat ödemeyi kabul etti

02.02.2021 10:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Google, 2,58 milyar dolar tazminat ödemeyi kabul etti

ABD'li teknoloji şirketi Google, Çalışma Bakanlığı'nın, kadın çalışanlarına ve şirkete iş başvurusunda bulunan kadın ve Asyalı adaylara ayrımcılık uyguladığı gerekçesiyle açtığı davada, toplam 2 milyar 580 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

Şirket, bakanlıkla yaptığı adli uzlaşma anlaşması kapsamında, 2014-2017 yıllarında erkek meslektaşlarına göre daha az maaş ödediği 2 bin 500 kadın mühendise 1 milyar 350 milyon dolar tazminat ödeyecek.

Öte yandan aynı dönemde Google'a iş başvurusunda bulunan 1700 kadın ve Asyalı adaya, işe alımda ayrımcılığa uğradıkları gerekçesiyle 1 milyar 230 milyon dolar ödenecek.

Anlaşma ayrıca, Google'ın gelecekte olası ayrımcı uygulamaları önlemek üzere gerekli düzenlemeler için 5 yıl boyunca yılda 250 bin dolar yatırarak bir fon oluşturması öngörülüyor.

ÇALIŞMA BAKANLIĞI GOOGLE'A DAVA AÇMIŞTI

Çalışma Bakanlığı, 4 yıl önce, federal hükümetten ihale alan şirketlere yapılan rutin denetimlerde Google'daki ayrımcı istihdam pratiklerine dikkat çekmiş, maaş ödemeleri ve işe alımlardaki ayrımcı uygulamalar nedeniyle şirkete dava açma kararı almıştı.

Google'dan Türkiye'nin ilk kadın doktoru Safiye Ali için doodle sürpriziGoogle'dan Türkiye'nin ilk kadın doktoru Safiye Ali için doodle sürprizi

Bakanlığın iddialarını reddeden Google, maaş ödemelerinde yapılan işi, işe alımlarında ise adayların yetkinliği dikkate aldığını, cinsiyete ya da etnik kökene dayalı ayrımcılık uygulamadığını savunmuştu.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O kent 6 kez sallandı! Evlerine girmeye korkuyorlar O kent 6 kez sallandı! Evlerine girmeye korkuyorlar
Şifre problemi yaşayanlara yeni özellikŞifre problemi yaşayanlara yeni özellik
Kandaki WBC değeri Nedir? WBC değeri ne olması gerekir?Kandaki WBC değeri Nedir? WBC değeri ne olması gerekir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de 4.8 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 4.8 büyüklüğünde deprem

İşte Survivor'ın yeni yarışmacıları! Fenomen isim de katıldı

İşte Survivor'ın yeni yarışmacıları! Fenomen isim de katıldı

Ailesi haber alamadı, evde yüzü kanlar içinde bulundu

Ailesi haber alamadı, evde yüzü kanlar içinde bulundu

Kayseri'de 6 deprem!

Kayseri'de 6 deprem!

Yasadışı maçta yumruk yemişti... Hayatını kaybetti!

Yasadışı maçta yumruk yemişti... Hayatını kaybetti!

900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi

900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Diğer Haberler

SpaceX, uzaya ilk sivil uçuşunu bu yıl gerçekleştirmeyi planlıyor

Hayallerin uçuşu için ilk tarih verildi!

Apple iCloud şifre uzantıları yayınladı

Şifre problemi yaşayanlara yeni özellik

Xiaomi Mi 11 ailesi ortaya çıktı

Xiaomi Mi 11 ailesi ortaya çıktı

Xiaomi Mi A3 için Android 11 yaması duyuruldu

Xiaomi Mi A3 için Android 11 yaması duyuruldu

Xiaomi kara liste için mahkemeye başvurdu!

Xiaomi kara liste için mahkemeye başvurdu!

iPhone 13’ün maksimum depolama alanı şaşırttı

iPhone 13’ün maksimum depolama alanı şaşırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.