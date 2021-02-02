Google, 2 milyon 500 bin dolar tazminat ödemeyi kabul etti

Şirket, bakanlıkla yaptığı adli uzlaşma anlaşması kapsamında, 2014-2017 yıllarında erkek meslektaşlarına göre daha az maaş ödediği 2 bin 500 kadın mühendise 1 milyon 350 bin dolar tazminat ödeyecek.

Öte yandan aynı dönemde Google'a iş başvurusunda bulunan 1700 kadın ve Asyalı adaya, işe alımda ayrımcılığa uğradıkları gerekçesiyle 1 milyon 230 bin dolar ödenecek.

Anlaşma ayrıca, Google'ın gelecekte olası ayrımcı uygulamaları önlemek üzere gerekli düzenlemeler için 5 yıl boyunca yılda 250 bin dolar yatırarak bir fon oluşturması öngörülüyor.

ÇALIŞMA BAKANLIĞI KARAR ALMIŞTI

Çalışma Bakanlığı, 4 yıl önce, federal hükümetten ihale alan şirketlere yapılan rutin denetimlerde Google'daki ayrımcı istihdam pratiklerine dikkat çekmiş, maaş ödemeleri ve işe alımlardaki ayrımcı uygulamalar nedeniyle şirkete dava açma kararı almıştı.

Bakanlığın iddialarını reddeden Google, maaş ödemelerinde yapılan işi, işe alımlarında ise adayların yetkinliği dikkate aldığını, cinsiyete ya da etnik kökene dayalı ayrımcılık uygulamadığını savunmuştu.

(AA)

