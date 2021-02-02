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Google, 2 milyon 500 bin dolar tazminat ödemeyi kabul etti

02.02.2021 10:01 | Son Güncelleme:
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Google, 2 milyon 500 bin dolar tazminat ödemeyi kabul etti

ABD'li teknoloji şirketi Google, Çalışma Bakanlığı'nın, kadın çalışanlarına ve şirkete iş başvurusunda bulunan kadın ve Asyalı adaylara ayrımcılık uyguladığı gerekçesiyle açtığı davada, toplam 2 milyon 580 bin dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

Şirket, bakanlıkla yaptığı adli uzlaşma anlaşması kapsamında, 2014-2017 yıllarında erkek meslektaşlarına göre daha az maaş ödediği 2 bin 500 kadın mühendise 1 milyon 350 bin dolar tazminat ödeyecek.

Öte yandan aynı dönemde Google'a iş başvurusunda bulunan 1700 kadın ve Asyalı adaya, işe alımda ayrımcılığa uğradıkları gerekçesiyle 1 milyon 230 bin dolar ödenecek.

Anlaşma ayrıca, Google'ın gelecekte olası ayrımcı uygulamaları önlemek üzere gerekli düzenlemeler için 5 yıl boyunca yılda 250 bin dolar yatırarak bir fon oluşturması öngörülüyor.

ÇALIŞMA BAKANLIĞI KARAR ALMIŞTI

Çalışma Bakanlığı, 4 yıl önce, federal hükümetten ihale alan şirketlere yapılan rutin denetimlerde Google'daki ayrımcı istihdam pratiklerine dikkat çekmiş, maaş ödemeleri ve işe alımlardaki ayrımcı uygulamalar nedeniyle şirkete dava açma kararı almıştı.

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Bakanlığın iddialarını reddeden Google, maaş ödemelerinde yapılan işi, işe alımlarında ise adayların yetkinliği dikkate aldığını, cinsiyete ya da etnik kökene dayalı ayrımcılık uygulamadığını savunmuştu.

(AA)

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Biz de dava bile edemezsin. İşte bu yüzden avrupalı ve amerikalı vatandaşı olmak ayrıcalıktır.
Vay arkadas adalete bak ya! Biz de 301 kisi öldü, suan ona sebep olan firma yetkilileri disarda gezmeye devam ediyor, adamlar sadece ayrimcalik icin 17.7 Milyar TL ceza kesmis firmaya.
Bizde böyle bi durumu şikayet edebileceğin bir kurum bile bulunmuyor ama kafa gelince demokrasinin kralı bizde..

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