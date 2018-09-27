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Google 20 yaşını Doodle ile kutluyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.09.2018 15:30 | Son Güncelleme

Teknoloji firması Google bugün 20. yaşını kutlayan özel bir Doodle yayınladı.

Google 20 yaşını Doodle ile kutluyor!

Özel günlerde ve tarihlerde Doodle adını verdiği anasayfasındaki logosunu değiştiren Google bu sefer kendi doğum günü için özel bir tasarım hazırladı. Hazırlanan tasarımda Google ve 20 rakamının entegre edildiği görülüyor.
Google 20 yaşını Doodle ile kutluyor!

Logoya tıklandığında ise bir video oynamaya başlıyor. Videoda geçen 20 yılda yapılan en önemli aramalar farklı dillerde sorularla ve animasyonlar eşliğinde anlatılıyor. Ağırlıklı olarak İngilizce'nin yer aldığı diller arasında Türkçe bulunmuyor.

Daha önceki doğum günlerinde de benzer Doodle tasarımlarına imza atan şirket doğum gününü 27 Eylül olarak kutluyor. Ancak Google'ın kuruluş tarihi 27 Eylül değil. Şirket, Larry Page ve Sergey Brin tarafından 4 Eylül 1998 tarihinde kuruldu. Tüm bunlara rağmen Google, 2005 yılından bu yana doğum gününü 27 Eylül tarihinde kutluyor. Google arama motoru, 27 Eylül 2005 tarihinde rekor bir indeks sayısına ulaştı. Bu rekordan sonra da artık Google'ın doğum günü, her sene 27 Eylül tarihinde kutlanılmaya başlandı.

Google her ne kadar arama motoru olarak faaliyetlerine başlamış olsa da günümüzde otonom sürüş çalışmalarından, akıllı cihazlara, cep telefonu işletim sisteminden (Android) yapay zeka geliştirmeye kadar birçok alanda faaliyet gösteren devasa bir şirkete dönüştü. Bu devasa büyüme 2015 yılında kurulan Alphabet isimli bir çatı şirketinin alt firması olmaya kadar vardı. Alphabet'in kuruluş amacı Google'ın amiral gemisi olan "internet arama" bölümünün diğer projelerden ayrılarak, daha şeffaf bir yapıya ulaşmasını sağlamak olarak gösterildi. Günümüzde Google ve bağlı şirketlerin büyük bir kısmı Alphabet çatısı altında hizmet veriyor.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Google Doodle teknoloji

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