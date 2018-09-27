Özel günlerde ve tarihlerde Doodle adını verdiği anasayfasındaki logosunu değiştiren Google bu sefer kendi doğum günü için özel bir tasarım hazırladı. Hazırlanan tasarımda Google ve 20 rakamının entegre edildiği görülüyor.

Google 20 yaşını Doodle ile kutluyor!

Logoya tıklandığında ise bir video oynamaya başlıyor. Videoda geçen 20 yılda yapılan en önemli aramalar farklı dillerde sorularla ve animasyonlar eşliğinde anlatılıyor. Ağırlıklı olarak İngilizce'nin yer aldığı diller arasında Türkçe bulunmuyor.

Daha önceki doğum günlerinde de benzer Doodle tasarımlarına imza atan şirket doğum gününü 27 Eylül olarak kutluyor. Ancak Google'ın kuruluş tarihi 27 Eylül değil. Şirket, Larry Page ve Sergey Brin tarafından 4 Eylül 1998 tarihinde kuruldu. Tüm bunlara rağmen Google, 2005 yılından bu yana doğum gününü 27 Eylül tarihinde kutluyor. Google arama motoru, 27 Eylül 2005 tarihinde rekor bir indeks sayısına ulaştı. Bu rekordan sonra da artık Google'ın doğum günü, her sene 27 Eylül tarihinde kutlanılmaya başlandı.