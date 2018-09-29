Google 20 yıla özel yüzde 20 indirim fırsatı

Bir arama motoru olarak kurulan Google için ilk tanıtım etkinliği bundan tam 20 yıl önce yapılmıştı. 20 yıl içerisinde Google bir dünya devine dönüştü. Akıllı telefondan, bilgisayara, akıllı hoparlörlerden otonom otomobillere kadar pek çok alanda faaliyet gösteren global bir şirket halini aldı.

Amerika merkezli teknoloji devi, geride bıraktığı 20 yıla atıfta bulunarak, kendi dijital mağazasındaki pek çok ürünün fiyatını yüzde 20 oranında aşağıya çekti. Bu bağlamda Pixel 2 fiyatı 629 pound’tan 503 pound’a, Pixel 2 XL fiyatı ise 799 pound’tan 639 pound’a düştü.

Amerika merkezli şirketin indirime gittiği tek şey akıllı telefonlar değil. Chromecast, WiFi Router ve daha bir çok üründe önemli indirimler yapılmış durumda.

Gerçekten de geçen 20 yıllık süreç içerisinde bir arama motorunun dünyayı nasıl değiştirebileceğine şahitlik ettik. Dürüst olmak gerekirse, Google’dan sonra bilgiye ulaşmanın çok daha kolay bir hal aldığını söyleyebiliriz. Arama motoru tarafında sektöre pek çok yeni isim dahil olsa da bunlardan hiç biri Amerika kökenli teknoloji devini tahtından edemedi.

Muhtemelen önümüzdeki yıllarda, Amerikalı şirket çok daha farklı sektörlerde karşımıza çıkmaya devam edecektir. Fakat biz onu hep hatalarımızı düzelten küstah bir arama moturu olarak hatırlamaya devam edeceğiz. Bknz. “Bunu mu demek istediniz?”

Google’ın 20. yıla özel videosunu izlemek için buraya tıklayınız



