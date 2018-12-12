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Google 2018 arama sonuçları: Türkiye'de en çok dolar arandı

12.12.2018 12:23 | Son Güncelleme

Google, 2018 yılında dünyanın dört bir yanında en çok hangi kelimelerin arandığına dair sonuçları yayımladı. Bu sonuçlara göre Türkiye'de 2018 yılında en çok dolar kelimesi arandı. Dolar kelimesinin ardından en çok arama, soy ağacı sorgulaması ile ilgili oldu.

Google 2018 arama sonuçları: Türkiye'de en çok dolar arandı

İnternetin en büyük arama motoru olan Google, 2018 yılında dünyanın dört bir yanında en çok hangi kelimelerin arandığına dair sonuçları yayımladı.

Bu sonuçlara göre Türkiye'de 2018 yılında en çok dolar kelimesi arandı.

Ağustos ayında Türk Lirası'nın Amerikan dolarına karşı yaşadığı büyük değer kaybı, gündemdeki yerini uzun bir süre korumuştu.

Genel Aramalar

Dolar

Soy ağacı e-devlet

Dünya Kupası

e-müfredat

Seçim sonuçları

Bedelli askerlik

Yeşil uzaylı

Dolar kelimesinin ardından en çok arama, soy ağacı sorgulaması ile ilgili oldu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün E-Devlet üzerinden soyağacı sorgulama uygulamasını başlatması Türkiye'de büyük ilgi görmüştü.

Bu yaz düzenlenen Dünya Kupası da en çok arama yapılan sorgulamalar arasında yerini aldı.

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nı evine götüren Fransa milli takımı oldu

Türkiye'de televizyonda yayımlanan diziler arasında ise en çok Sen Anlat Karadeniz, Çukur, Ufak Tefek Cinayetler, Bir Zamanlar Çukurova, Erkenci Kuş, Jet Sosyete ve Avlu arandı.

Mart ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a dönüş yolunda düşen jette hayatını kaybeden iş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı ve Başaran Holding'in yönetim kurulu üyesi olan Mina Başaran, 2018'de en çok aranan kişi oldu.

En çok aranan kişiler

Mina Başaran

Arda Öziri

Ali Koç

Münir Özkul

Cenk Tosun

Timuçin Esen

Muhterem Nur

27 Mayıs 2018 tarihinde geçirdiği motosiklet kazası sonrasında 39 yaşında hayatını oyuncu Arda Öziri de en çok aranan kişilerden oldu.

"Nasıl yapılır?" kategorisinde ise en çok Karadeniz'e özgü yufkalı bir yemek olan ziron arandı.

Nasıl yapılır?

Ziron

Mıhlama

Tiramisu

Pizza

Brüksel lahanası

Elma sirkesi

Vişne reçeli

ABD'de liderlik Dünya Kupası'nın

ABD'de ise en çok arama Dünya Kupası'na dair yapıldı.

Florence Kasırgası da ABD'de en çok aranan olaylardan biri oldu.

Şarkıcı Demi Lovato ve oyuncu Meghan Markle, en çok aranan kişiler oldu.

Nedir? kategorisinde ise lider Bitcoin oldu.

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