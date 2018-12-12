Google 2018 arama sonuçları: Türkiye'de en çok dolar arandı

İnternetin en büyük arama motoru olan Google, 2018 yılında dünyanın dört bir yanında en çok hangi kelimelerin arandığına dair sonuçları yayımladı.

Bu sonuçlara göre Türkiye'de 2018 yılında en çok dolar kelimesi arandı.

Ağustos ayında Türk Lirası'nın Amerikan dolarına karşı yaşadığı büyük değer kaybı, gündemdeki yerini uzun bir süre korumuştu.

Genel Aramalar

Dolar

Soy ağacı e-devlet

Dünya Kupası

e-müfredat

Seçim sonuçları

Bedelli askerlik

Yeşil uzaylı

Dolar kelimesinin ardından en çok arama, soy ağacı sorgulaması ile ilgili oldu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün E-Devlet üzerinden soyağacı sorgulama uygulamasını başlatması Türkiye'de büyük ilgi görmüştü.

Bu yaz düzenlenen Dünya Kupası da en çok arama yapılan sorgulamalar arasında yerini aldı.

Türkiye'de televizyonda yayımlanan diziler arasında ise en çok Sen Anlat Karadeniz, Çukur, Ufak Tefek Cinayetler, Bir Zamanlar Çukurova, Erkenci Kuş, Jet Sosyete ve Avlu arandı.

Mart ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a dönüş yolunda düşen jette hayatını kaybeden iş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı ve Başaran Holding'in yönetim kurulu üyesi olan Mina Başaran, 2018'de en çok aranan kişi oldu.