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Google, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 10:10 | Son Güncelleme

Google, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı

İSTANBUL (AA) - Google, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla özel bir logo hazırladı.

Google ana sayfasında yer alan ve "doodle" olarak adlandırılan logoda, denizaltında bir ahtapot, yazı tahtası önünde balıklara ders anlatıyor.

Logoya tıklandığında, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne ilişkin haberler görülüyor.

"Doodle" uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere, bu platformda yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor.

İnternet kullanıcıları, bu özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ve konuya özel, daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
24 Kasım Öğretmenler Günü Doodle Google

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