Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak? İşte o sonuçlar

Google Trends raporunda yer alan bu sayılar, doğrudan bir yüzdelik dilimi tanımlamıyor. Adayların popülarite puanlarına göre belirlenmiş sadece birer katsayı...

Google verilerinin daha önce öngördüğü, internet kullanımının daha yaygın olduğu ülkelerin de verilerinin yer aldığı bazı seçim sonuçları şöyle:

Yerel seçim öncesi İstanbul ve Ankara'ya ilişkin anket sonuçları gelmeye devam ederken ilginç bir veri dikkatleri çekti. Google'ın Trends raporu verileri baz alındığında, 31 Mart 2019 günü Türkiye’de gerçekleştirilecek yerel seçimler için hangi sonuç öngörülüyor?

Google, ilgili tekniğini "Sayılar, arama ilgisini belirli bir bölge ve zaman için grafikteki en yüksek noktayla göreli olarak gösterir. 100 değeri, terimin en yüksek popülerliğe sahip olmasıdır. 50 değeri, terimin bunun yarısı kadar popüler olduğu anlamına gelir. 0 değeri ise bu terim için yeterince veri olmadığı anlamına gelir" şeklinde açıklıyor.

31 MART YEREL SEÇİMLERİNDE GOOGLE'A GÖRE İSTANBUL VE ANKARA'DA KİM, NE KADAR OY ALACAK?



1- Ankara

Öncelikle, 30 Mart 2014 tarihli yerel seçim sonuçlarına kısa bir göz atalım.

YSK’nın Haziran 2018 raporlarına göre Ankara’ya kayıtlı seçmen sayısı 3.904.585. Geçen yerel seçimlerde olduğu gibi seçimlere yine %90’lık bir katılım olacağı düşünüldüğünde kullanılan oy sayısının 3.514.126 olacağı hesaplanabilir.

PEKİ KULLANILACAK OYLAR GOOGLE 2019 VERİLERİNE GÖRE NASIL DAĞITILACAK?



İlk olarak 2019 yılı veri oranlarını inceliyoruz. 31 Mart 2019 tarihine henüz gelmediğimizden, şimdilik 20 Ocak’tan 1 ay öncesini inceleyelim.

Euronews'ten Onurcan Eki'nin haberine göre, ilgili 1 aylık tarihler arasında, sol taraftaki barla gösterilen ortalama değerlerde mavi renkle ifade edilen Mansur Yavaş: 37, kırmızı değerle ifade edilen Mehmet Özhaseki: 33 puan olarak gösterilmiş.