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Google'a üçüncü şok! ABD'de 35 eyalet daha ''tekelcilik'' davası açtı

18.12.2020 11:19 | Son Güncelleme:
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Google'a üçüncü şok! ABD'de 35 eyalet daha ''tekelcilik'' davası açtı

ABD'de 35 eyalet daha reklam sektöründeki rekabete aykırı uygulamaları nedeniyle internet şirketi Google'ı, ''tekelcilik''ten mahkemeye verdi.

Colorado Başsavcısı Phil Weiser öncülüğünde 35 eyalet başsavcısıyla ABD'ye bağlı Guam Adası ve Porto Riko, dün, başkent Washington'da Google'a antitröst davası açtı.

Weiser'in ofisinden yapılan açıklamada, Google'ın internet reklamlarındaki "tekelci gücünü" kullanarak tüketiciler ve reklam verenleri mağdur ettiği gerekçesiyle dava açıldığı kaydedildi.

GOOGLE DAVADA NE İLE SUÇLANIYOR?

Dava dilekçesinde, Google, arama motorunda kendi ürünlerini öne çıkarmakla ve rakiplerini dezavantajlı konuma sokup online arama sistemindeki tekelini genişletmeye yönelik adımlar atmakla suçlanıyor.

Davacı eyaletler, söz konusu davanın Adalet Bakanlığının ekimde Google aleyhinde açtığı "tekelleşme" davasıyla birleştirilmesi talebinde bulundu.

Bu dava, son 3 ayda ABD makamlarınca Google'a karşı açılan 3. antitröst davası oldu.

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GOOGLE SORULARI YANITLAMAYA HAZIR

Google'ın Ekonomi Politikası Direktörü Adam Cohen ise şirketin nasıl çalıştığıyla ilgili soruları yanıtlamaya hazır olduklarını ve kullanıcılar için yüksek kaliteli bir arama deneyimi sunmaya odaklanmaya devam edecekleri açıklamasını yaptı.

(AA)

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