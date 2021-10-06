Google, ABD'deki resmi kurumlara bilgi aktarıyor!

Yıllar boyunca yaptığınız tüm Google aramalarını düşünün. Hatta yaptığınız bazı aramaları düşünerek gülebilirsiniz. Şimdi ise birinin Google aramalarınızı gördüğünü hayal edin. Bu, gizlilik adına oldukça yıpratıcı olabilir. ABD medyasında çıkan iddialara göre ise Google, belirli kelimeleri arayan kişilerin bilgilerini Amerikan güvenlik kurumlarına veriyor.

Forbes dergisinin mahkeme kayıtlarına dayandırdığı haberine göre, Google güvenlik güçlerine bilgi sağladı.

İSİM, ADRES VE TELEFON ARAYANLARIN BİLGİSİ İLETİLDİ

Arama motoru devinin, 3 davada kurbanların ve aile üyelerinin isim, adres ve telefon gibi verilerine Google üzerinden ulaşmaya çalışanların bilgisini resmi kurumlara aktardığı ortaya çıktı.

Bilgiler, belirtilenlere göre Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı gibi ülkenin önemli güvenlik birimlerine gönderildi.

Google'da her gün milyarlarca arama yapılıyor. Ortaya çıkarılan bu olay ise bir skandal olarak değerlendirilebilir.

