HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Google, ABD'deki resmi kurumlara bilgi aktarıyor!

Google, ABD'deki resmi kurumlara bilgi aktarıyor!

06.10.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google'ın güvenlik güçlerine bilgi sağladığı ortaya çıktı. Çıkan bir habere göre, belirli kelimelerde arama yapan kişilerin bilgileri ABD'nin resmi kurumlarına verildi.

Google, ABD'deki resmi kurumlara bilgi aktarıyor!

Yıllar boyunca yaptığınız tüm Google aramalarını düşünün. Hatta yaptığınız bazı aramaları düşünerek gülebilirsiniz. Şimdi ise birinin Google aramalarınızı gördüğünü hayal edin. Bu, gizlilik adına oldukça yıpratıcı olabilir. ABD medyasında çıkan iddialara göre ise Google, belirli kelimeleri arayan kişilerin bilgilerini Amerikan güvenlik kurumlarına veriyor.

Google, Pixel 6 etkinliğini duyurdu! Google Tensor işlemcili telefonlar artık geliyorGoogle, Pixel 6 etkinliğini duyurdu! Google Tensor işlemcili telefonlar artık geliyor

Forbes dergisinin mahkeme kayıtlarına dayandırdığı haberine göre, Google güvenlik güçlerine bilgi sağladı.

İSİM, ADRES VE TELEFON ARAYANLARIN BİLGİSİ İLETİLDİ

Arama motoru devinin, 3 davada kurbanların ve aile üyelerinin isim, adres ve telefon gibi verilerine Google üzerinden ulaşmaya çalışanların bilgisini resmi kurumlara aktardığı ortaya çıktı.

Bilgiler, belirtilenlere göre Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı gibi ülkenin önemli güvenlik birimlerine gönderildi.

Google'dan kripto para kararı!Google'dan kripto para kararı!

Google'da her gün milyarlarca arama yapılıyor. Ortaya çıkarılan bu olay ise bir skandal olarak değerlendirilebilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaylada gezerken 'dev' mantar buldu: Ağırlığı 20 kilogramın üstündeYaylada gezerken 'dev' mantar buldu: Ağırlığı 20 kilogramın üstünde
PARTNER"Biz demeden yaz bitmez""Biz demeden yaz bitmez"
Yerli robot internetten satışa sunuldu! İşte fiyatıYerli robot internetten satışa sunuldu! İşte fiyatı
Anahtar Kelimeler:
Google
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emsal karar alındı, o ücret alınmayacak

Emsal karar alındı, o ücret alınmayacak

Zincir marketler artık o ürünleri satamayacaklar

Zincir marketler artık o ürünleri satamayacaklar

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Vedat Milor'un 'bölücü kebapçılar' göndermesi olay oldu!

Vedat Milor'un 'bölücü kebapçılar' göndermesi olay oldu!

Meral Akşener, kürsüye kebapçı çıkardı

Meral Akşener, kürsüye kebapçı çıkardı

Dikkat! Birçok il için uyarı yapıldı: Kar geliyor

Dikkat! Birçok il için uyarı yapıldı: Kar geliyor

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Facebook, WhatsApp ve Instagram 6 saat sonra erişime açıldı

Facebook, WhatsApp ve Instagram 6 saat sonra erişime açıldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Ele geçirilmesi imkansız' bölge ele geçirildi

'Ele geçirilmesi imkansız' bölge ele geçirildi

3 günlük kocası için "kendini öldürdü" demişti! Yeni gelişme

3 günlük kocası için "kendini öldürdü" demişti! Yeni gelişme

Hamile kadın, yeni evli komşusuna hayatının şokunu yaşattı

Hamile kadın, yeni evli komşusuna hayatının şokunu yaşattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.