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Google ABD’de Siyasi Reklamları Yeniden Başlatıyor

22.02.2021 22:02 | Son Güncelleme:
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Google ABD’de Siyasi Reklamları Yeniden Başlatıyor

Şirket, ABD’de Ocak ayında Kongre binası saldırısının ardından durdurduğu siyasi reklamları 24 Şubat’tan itibaren kabul etmeye başlayacağını açıkladı

Google, ABD’de Ocak ayında Kongre binası saldırısıyla yaşanan şiddet olaylarının ardından durdurduğu siyasi reklamları 24 Şubat’tan itibaren kabul etmeye başlayacağını açıkladı.

ABD’de 6 Ocak’ta eski Başkan Donald Trump’ın destekçileri Kongre binasına saldırarak Demokrat Başkan Joe Biden’ın seçim zaferinin onaylandığı oturumu durdurmaya çalışmıştı. Joe Biden’ın 20 Ocak’taki yemin töreni öncesinde istihbarat birimleri yeni şiddet olayları yaşanabileceği uyarısında bulunmuş, başkentte ve Kongre civarında yoğun güvenlik önlemleri alınmıştı.

Reuters haber ajansına göre Google sözcülerinden biri tarafından yapılan açıklamada şirketin, seçimlere ve demokratik sürece olan güvene gölge düşürecek nitelikte yanlış bilgi yayan reklamlara karşı politikalarını dikkatli şekilde uygulamaya devam edecekleri belirtildi.

Google’ın bu kararını ilk olarak Axios haber sitesi duyurdu.

Facebook ise 3 Kasım seçimlerinin ardından siyasi reklamları durdurmuş, Georgia’daki Senato seçimleri döneminde bu ayın başında yasağı kısa süreliğine kaldırmıştı. Şirket yasağın ne zaman tamamen kaldırılacağı konusunda soruları henüz yanıtlamadı.

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