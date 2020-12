Google açıkladı: 2020'nin en iyi Android uygulamaları belli oldu!

Android uygulamaları, kullanıcıların günlük hayatını kolaylaştırıyor. Çok yakın bir geçmişte karşımıza çıkan 'uygulama' kavramı, günümüzde artık her konuda ve her kategoride yer almaya başladı. Öyle ki uygulama mağazalarında isteklere yanıt vermeyen uygulama pek yok. 2020 yılında da bu durum değişmedi. Koronavirüs gölgesinde geçen 2020 yılında Google, aslında her yıl yaptığı gibi yine yılın en iyi Android uygulamalarını açıkladı.

İŞTE 2020'NİN EN İYİ ANDROİD UYGULAMALARI

Google Play Store'dan yapılan paylaşımda çeşitli uygulamalara ödüller dağıtıldı. En iyi uygulama ödülü Loóna: Bedtime Calm & Relax uygulamasının oldu. Müzik ile uykuyu bir araya getiren Loóna: Bedtime Calm & Relax, yaklaşık 50 bin indirme sayısına sahip ve 4.4 puan ile Google Play Store'daki yerini korumakta. Diğer 2020'nin en iyi Android uygulamaları ise şöyle sıralandı:

EN İYİ GÜNLÜK KULLANIM UYGULAMALARI

Calmaria

Grid Diary – Journal, Planner

The Pattern

Whisk: Reciepe Saver, Meal Planner & Grocery List

Zoom Cloud Meetings

EN İYİ KİŞİSEL GELİŞİM UYGULAMALARI

Centr, by Chris Hemsworth

Intellect: Create a Better You

Jumprope: How -t0 Videos

Paired: Couples App

Speeko – Learn a new language

EN İYİ GİZLİ CEVHERLER

Cappuccino

Explorest – Photo Locations

Loóna: Bedtime Calm & Relax

Paperless Post Flyer Invitation Maker, Text Invite

Tayasui Sketches

EN İYİ EĞLENCE UYGULAMALARI

Bazaart: Photo Editor & Graphic Design

Disney+

Dolby On: Record Audio & Music

REFACE: Face swap videos and memes your photo

VITA

İYİLİK İÇİN EN İYİ UYGULAMALAR