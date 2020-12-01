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Google açıkladı: 2020'nin en iyi Android uygulamaları belli oldu!

01.12.2020 10:16 | Son Güncelleme:
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Google açıkladı: 2020'nin en iyi Android uygulamaları belli oldu!

Google Play Store, 2020'nin en iyi Android uygulamalarını duyurdu. Google'ın her yıl aralık ayında paylaştığı listede sürpriz Android uygulamaları yer aldı. İşte Google'ın hazırladığı en iyi Android uygulamaları 2020 listesinin detayları.

Android uygulamaları, kullanıcıların günlük hayatını kolaylaştırıyor. Çok yakın bir geçmişte karşımıza çıkan 'uygulama' kavramı, günümüzde artık her konuda ve her kategoride yer almaya başladı. Öyle ki uygulama mağazalarında isteklere yanıt vermeyen uygulama pek yok. 2020 yılında da bu durum değişmedi. Koronavirüs gölgesinde geçen 2020 yılında Google, aslında her yıl yaptığı gibi yine yılın en iyi Android uygulamalarını açıkladı.

İŞTE 2020'NİN EN İYİ ANDROİD UYGULAMALARI

Google Play Store'dan yapılan paylaşımda çeşitli uygulamalara ödüller dağıtıldı. En iyi uygulama ödülü Loóna: Bedtime Calm & Relax uygulamasının oldu. Müzik ile uykuyu bir araya getiren Loóna: Bedtime Calm & Relax, yaklaşık 50 bin indirme sayısına sahip ve 4.4 puan ile Google Play Store'daki yerini korumakta. Diğer 2020'nin en iyi Android uygulamaları ise şöyle sıralandı:

en iyi Android uygulamaları 2020

EN İYİ GÜNLÜK KULLANIM UYGULAMALARI

  • Calmaria
  • Grid Diary – Journal, Planner
  • The Pattern
  • Whisk: Reciepe Saver, Meal Planner & Grocery List
  • Zoom Cloud Meetings

EN İYİ KİŞİSEL GELİŞİM UYGULAMALARI

  • Centr, by Chris Hemsworth
  • Intellect: Create a Better You
  • Jumprope: How -t0 Videos
  • Paired: Couples App
  • Speeko – Learn a new language

EN İYİ GİZLİ CEVHERLER

  • Cappuccino
  • Explorest – Photo Locations
  • Loóna: Bedtime Calm & Relax
  • Paperless Post Flyer Invitation Maker, Text Invite
  • Tayasui Sketches

EN İYİ EĞLENCE UYGULAMALARI

  • Bazaart: Photo Editor & Graphic Design
  • Disney+
  • Dolby On: Record Audio & Music
  • REFACE: Face swap videos and memes your photo
  • VITA
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İYİLİK İÇİN EN İYİ UYGULAMALAR

  • GreenChoice: Healthy Grocery Shopping
  • Medito: Free Meditation, Sleep & Mindfulness
  • ShareTheMeal: Donate to Charity and Solve Hunger
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