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Google açıkladı: Android telefonlar depremleri ölçecek!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.08.2020 10:01 | Son Güncelleme

Google Android kullanıcılara hayatı önem taşıyan bir yenilik getiriyor. Google'ın açıklamasına göre Android akıllı telefonlar bundan böyle titreşimleri algılayarak depremleri ölçebilecek. Peki Android akıllı telefonlar bunu nasıl başaracak?

Google açıkladı: Android telefonlar depremleri ölçecek!

Depremler hepimiz için kötü sonuçlar doğurabiliyor. Türkiye tarihinin en sarsıcı depremlerinden biri olan 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi ise hala hafızalarda. Depremleri önceden bilebilmek için ise dünyanın dört bir yanında çalışmalar sürüyor. Bilim insanları ise günümüzde bunun mümkün olmadığını savunuyorlar. Ancak bu konuda çalışma yapan hatta bugünden itibaren projesini hayata geçirecek bir şirket var; Evet Google'dan bahsediyoruz.

GOOGLE ANDROİD ARACILIĞIYLA DEPREMLERİ ÖLÇECEK

Google, Android akıllı telefonlar aracılığıyla depremleri ölçebilecek. Reuters'ın haberine göre Google, akıllı telefonlardan aldığı veriyi bir sunucuda bir araya getirerek Google arama sonuçlarında kullanacak ve Android kullanıcılarını depreme karşı uyaracak. Peki Google'ın deprem ölçüm sistemi nasıl işleyecek?

İVMEÖLÇERLER VERİ TOPLAYACAK

Google, sismik hareketleri ölçebilmek için UC Berkeley'in MyShake uygulamasının altyapısını kullanacak. Android telefonların ivmeölçerleri Google'a sismik hareket verilerini iletecek. Google ise bu verileri özel bir sunucuya aktaracak. Google belirli bir bölgeden çok fazla sismik hareket verisi aldığında ise yanlışlık olup olmadığını anlamış olacak. Yani bir bölgeden ne kadar çok sismik hareket olduğuna dair veri gelirse, bilgi o kadar doğru olacak. Çok fazla veri geldiği gören Google, Android akıllı telefon kullanıcılarının ana ekranlarına kırmızı bir deprem uyarı bildirimi gönderecek. Uyarılar Google aramalarında da gözükecek.

Google deprem

Deprem bilimi uzmanları, Google'ın akıllı telefonları minik bir sismografa (depremölçer) dönüştürmesinin büyük bir avantaj olduğunu söylüyor. Google ile birlikte projeyi geliştiren UC Berkley'in sismoloji laboratuvarı direktörü Richard Allen ise artık akıllı telefonların olduğu her yere uyarı verme imkanlarının olduğunu dile getiriyor.

Google deprem bildirimi

GOOGLE'IN DEPREM UYARI SİSTEMİ ŞİMDİLİK KALİFORNİYA'DA

Google'ın deprem uyarı sistemi şimdilik Kaliforniya'da kullanılacak. Kaliforniya'daki Android telefon kullanıcıları, sismik hareket yaşandığında Google tarafından uyarılacaklar. Google'ın deprem uyarı sistemini Kaliforniya dışına ne zaman çıkaracağı ise henüz belli değil. Ancak özellikle deprem kuşağında yaşayan Endonezya ve Japonya gibi ülkelerde Google'ın sisteminin hayat kurtarıcı nitelikte olacağı aşikar.

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