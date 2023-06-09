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Google açıkladı! ChatGPT rakibi Bard...

09.06.2023 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google, yapay zeka destekli sohbet robotu Bard ile ilgili bir blog gönderisi yayınladı. Şirket, blog gönderisinde Bard'ın mantık ve muhakeme konusunda daha iyi hale geldiğini duyurdu.

Google açıkladı! ChatGPT rakibi Bard...

Google'ın yapay zeka destekli sohbet robotu Bard, mantık ve muhakeme içeren görevlerde yavaş yavaş gelişiyor. Teknoloji devi tarafından yayınlanan bir blog yazısına göre, "örtük kod yürütme" adı verilen bir teknik sayesinde Bard artık özellikle matematik ve kodlama alanlarında gelişmiş durumda.

Google, şirket içi kıyaslamalara dayanarak, yeni Bard'ın "hesaplama tabanlı" kelime ve matematik problemlerine verdiği yanıtların bir önceki Bard sürümüne kıyasla %30 oranında iyileştirildiğini söylüyor.

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Buna göre Bard, aşağıdaki gibi istemleri yanıtlamada daha iyi olacak:

  • 15683615'in asal çarpanları nelerdir?
  • Birikimlerimin büyüme oranını hesapla
  • Benim için "Lollipop" kelimesini tersine çevir

Bu gelişmelere ek olarak Google E-Tablolar'a yeni bir dışa aktarma işlemi de mevcut. Yani Bard yanıt olarak bir tablo oluşturduğunda artık bunu doğrudan E-Tablolar'a aktarabilirsiniz.

Google'ın ChatGPT rakibi Bard! İşte duyurulan güncellemeler Google'ın ChatGPT rakibi Bard! İşte duyurulan güncellemeler

Bard ürün lideri Jack Krawczyk ve Amarnag Subramanya blog yazısında bu iyileştirmelerle birlikte bile, Bard'ın her zaman doğru yapamayabileceğine vurgu yaptı.

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Google yapay zeka bard

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