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Google açıkladı! 2021'de en çok bunları aradık

08.12.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google’da 2021'in en çok arananları ortaya çıktı. Ayrıca Türkiye'de en çok yapılan aramalar da belli oldu. Küresel çapta 2021 yılının arama trendlerinde Squid Game ve Alec Baldwin dikkat çekiyor. İşte 2021 yılında dünyada ve Türkiye'de Google'da en çok yapılan aramalar.

Google açıkladı! 2021'de en çok bunları aradık

2021 yılını artık tamamlamak üzereyiz. Artık bizleri yeni bir yıl bekliyor. Yeni yılın yaklaşmasıyla, 2021'in geniş özeti çeşitli şekillerde yayınlanıyor. Örneğin Apple, App Store'un en iyi oyunlarını ve uygulamalarını geçtiğimiz günlerde yayınladı. Şimdi ise Google, küresel çapta ve Türkiye'de 2021 yılının en çok arananlarını açıkladı.

İŞTE GOOGLE'DA 2021'NİN EN ÇOK ARANANLARI

2021 yılında Google'da en çok arananlar için hazırlanan küresel listede diziler, haberler ve aktörler olmak üzere çeşitli kategoriler var. Türkiye listesinde ise "Kaybettiklerimiz" ve "Nasıl Geçer?" gibi farklı kategoriler mevcut.

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SQUID GAME BAŞI ÇEKİYOR

Küresel çapta en çok aranan dizilerin başında ise Netflix'in popüler dizisi Squid Game yer alıyor. Afganistan yılın en çok konuşulan haberi olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca, kripto paralar da listede dikkatimizi çekiyor. Dogecoin'e küresel olarak özel bir ilgi olduğu listeye yansıyor.

Squid Game

2021 yılına ise şüphesiz Kovid-19 ve Kovid-19 aşıları damga vurdu. Bu kapsamda Kovid-19 aşısı da en çok arananlar arasında bulunuyor.

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ALEC BALDWIN LİSTEDE

Yılın en trend aktörleri arasında ise Alec Baldwin var. Baldwin'in adı son zamanlarda kötü bir kaza ile anılıyor. Hatırlarsanız ünlü oyuncu, "Rust" filminin setinde, kazayla görüntü yönetmeninin ölümüne neden olmuştu. Listede Baldwin'in arkasından ise komedyen Pete Davidson geliyor.

2021'deki en çok aranan filmlerinin hakimi ise Marvel oldu. Eternals, Black Widow, Shang-Chi ve On Halka Efsanesi ilk sıraları domine ediyor. Ayrıca, çok konuşulan Dune da listede.

Küreselde en çok aranan şarkılar arasında ise Olivia Rodrigo’nun drivers license şarkısı ilk sırada yer alıyor.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK ARANANLAR

2021'de uzaktan eğitim hayatımızın bir parçası oldu. 2021'de Türkiye'de Google'ın en çok aranan kelimesi ise "EBA giriş" olarak karşımıza çıkıyor. Squid Game ise Türkiye'nin en çok arananları arasında ikinci sırada. Ünlü diziden sonra Açık öğretim liselerine ilişkin "AÖL" araması, Fenerbahçeli ünlü futbolcu Mesut Özil ve Elmalı Davası geliyor.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK ARANAN İSİMLER

Google'da 2021'de en çok aranan isimlerin ilk sırasında Fenerbahçeli ünlü futbolcu Mesut Özil bulunuyor. Özil'in ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Ebrar Karakurt gelirken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer üçüncü sırada yer alıyor. Bakan Özer'den sonra Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci var.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK ARANAN DİZİLER

Google üzerinden Türkiye'de en çok aranan dizilerin başında ise Squid Game bulunuyor. Anlaşılan Google kullanıcılarının en çok merak ettiği dizi Squid Game olmuş. Squid Game'den sonra sırasıyla Sadakatsiz, Aşk Mantık İntikam, Masumiyet ve Yargı geliyor.

KAYBETTİKLERİMİZ

Google'ın bu listesinde hayatını kaybeden ve arama motorunda en çok aranan isimler yer alıyor. Bu liste sırasıyla Rasim Öztekin, Doğan Cüceloğlu, Sezai Karakoç, Başak Cengiz ve Oğuz Yılmaz'dan oluşuyor.

KİM?

Kim başlığı ise oldukça dikkat çekici. Bu noktada TV programlarının öne çıktığını söyleyebiliriz. Ancak farklı konuların göze çarptığını da belirtmemiz gerek. Kim başlığı ise şöyle listeleniyor:

  • Survivor Kim Elendi
  • Masterchef Kim Kazandı
  • Şampiyon Kim
  • Camdaki Kız Hayri Kim
  • Galatasaray Başkanı Kim Oldu

NASIL GEÇER?

Bu listede Google çeşitli sorunların nasıl geçeceğine yönelik yapılan en çok aramalara yer vermiş. Liste ise şöyle:

  • Grip Nasıl Geçer
  • Öksürük Nasıl Geçer
  • Arpacık Nasıl Geçer
  • Pişik Nasıl Geçer

NASIL?

Bu listede ise 2021 yılına damga vuran Kovid-19'un ve Kovid-19 ile alakalı konuların yer aldığını görüyoruz. İşte liste:

  • Hes Kodu Nasıl Alınır
  • Aşı Randevusu Nasıl Alınır
  • Aşı Kartı Nasıl Alınır
  • Tam Kapanma Nasıl Olacak
  • Su Diyeti Nasıl Yapılır

NE ZAMAN?

Burada da Kovid-19'un aramalara damga vurduğunu görebiliyoruz.

  • Okullar Ne Zaman Açılacak
  • Kabine Toplantısı Ne Zaman
  • Yasaklar Ne Zaman Bitiyor
  • Tam Kapanma Ne Zaman
  • Kafeler Ne Zaman Açılacak

YEMEK TARİFLERİ

  • Güllaç tarifi
  • Soğuk Baklava tarifi
  • Taco tarifi
  • Tulumba tarifi
  • Sufle tarifi tencerede


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