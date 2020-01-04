Google acil koduyla uyardı: Google Chrome 79’u indirmeyin!

Google Chrome çoğumuzun gün içinde sıklıkla kullandığı, hatta bir çoğumuzun Opera, Mozilla Firefox ve Microsoft Edge gibi internet tarayıcıları arasında tercih sebebi olan bir tarayıcı. Google da bu durumun farkında. Onun bu farkındalığı, Google Chrome’un sürekli güncellenmesine ve güvenlik sorunlarının çözülmesine imkan sağlıyor. Ancak bu süreç her zaman böyle sorunsuz işlemiyor; tıpkı bugünlerde Android sever Google Chrome 79 kullanıcılarının başına geldiği gibi.

GOOGLE CHROME 79 KULLANICI VERİLERİNİ SİLDİ

Google Chrome 79, yaklaşık bir hafta önce kullanıcılarla buluştu ve bu buluşma anını takiben bir hafta içinde Google Chrome 79 kullanıcılardan olumlu yorumlar almayı başardı. Yani başta her şey gayet normal gözüküyordu. Ancak daha sonra birtakım problemler baş gösterdi. WebView altyapısı üzerine kurulu olan Google Chrome 79, bazı Android kullanıcılarının verilerini teker teker silmeye başladı.



CHROME 79’UN SİLDİĞİ VERİLER GERİ GETİRİLEMİYOR ÇÜNKÜ…

İşin ilginç tarafı ise Google Chrome 79, veri ihlali olaylarında kullanıcılarını uyaran bir uygulama ve güvenli veri mottosuyla öne çıkıyor. Ancak böylesine bir uygulama, kullanıcıların verilerini kendi eliyle siliyor. Hatta Chrome 79, uygulamaların depolama tarafında devreye giren WebSQL ve localStoge’e izin vermediği için silinen veriler tekrar geri getirilemiyor. Google’ın bu duruma karşı çözümü ise yok.