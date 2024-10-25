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Google Akademik (Google Scholar) nedir, ne işe yarar? Google Akademik (Google Scholar) nasıl kullanılır?

Melek Nacar Melek Nacar
22.10.2024 11:18
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Google Akademik, Google'ın araştırma yapan kullanıcıları için hizmet veren bir platformudur. Dünya üzerinde yayınlanan akademik makaleleri incelemenin mümkün olduğu bu platform, araştırma yapmak isteyenler tarafında kullanılır. Araştırmacılar, hem akademik yayınları hem makaleleri hem de bilimsel çalışmaları Google Akademik ile bulabilir.

Google Akademik (Google Scholar) nedir, ne işe yarar? Google Akademik (Google Scholar) nasıl kullanılır?

İçindekiler

  • Google Akademik (Google Scholar) nedir?
  • Google Akademik (Google Scholar) nasıl kullanılır?
  • Google Akademik (Google Scholar) ne işe yarar?

Akademisyenlere ve araştırmacılara bilimsel literatürü keşfetme imkânı sağlayan Google Akademik kullanımı da kolay bir şekilde yapılabilir. Google Scholar yani Google Akademik, yalnızca belirli kaynaklara değil, hemen hemen bütün kaynaklara ulaşım sağlar. Günceli yakalamak isteyen araştırmacıların başvurduğu kaynaklar arasındadır.

Google Akademik (Google Scholar) nedir?

Google Akademik, genellikle akademisyenlerin ve öğrencilerin kullandığı online bir kütüphane olarak tanımlanır. Kasım 2004'ten beri hizmet veren Google Akademik'in içinde yararlanabilecek materyaller bulunur ve böylece merak edilen ve araştırılan içeriklere ulaşılabilir.

Google Akademik sayesinde pek çok makale, kitap ve tez içeriklerine ulaşılabilmektedir. Bu platformda yalnızca bir şeyler okunmaz, aynı zamanda yazdığı yazıları paylaşmak isteyenler de paylaşım yapabilir. Gerek yapılan araştırmalar gerekse bazı bilgiler paylaşılabilir. Google Akademik'i tez ve benzeri yazıları farklı insanlara aktarmak ve yayınlamak için de kullanmak mümkündür.

Google Akademik (Google Scholar) nasıl kullanılır?

Google Akademik kullanmak için ilk olarak yapılması gereken bir profil oluşturmaktır. Profil oluşturduktan sonra istenilen konu ya da yazar araştırılarak yayınlanmış olan herhangi bir yazıya ulaşmak mümkün olur. Akademik Google kullanırken favori yazılar yıldızlanabilir ve bu yazılar dilenirse kütüphaneye eklenerek daha sonra tekrar okunabilir.

Google Scholar, geçmişte yazılmış olan makalelerin de okunabilmesi ve kolay erişim sağlanabilmesi için makaleleri yıllara göre sıralandırmıştır. Araştırma yaparken istenilen tarih aralığı seçilerek araştırma yapılabilir ve filtreleme yöntemiyle tarih aralığı seçilebilir. Ayrıca yalnızca tarih aralığı değil, istenilen konular da filtreleme ile arama yapılabilir.

Google Akademik (Google Scholar) ne işe yarar?

Google Akademik, temelde akademik çalışmalar yapanların hayatlarını kolaylaştırma ve onların araştırmalarını uygun bir şekilde yapmalarını sağlama amacı taşır. Dışarıdan bakıldığı zaman yalnızca akademisyenlerin kullandığı bir platform gibi görünse de, aynı zamanda Google Akademik sayesinde dünyanın herhangi bir yerinde yapılmış olan araştırmaya ulaşılabilmekte ve güncel bilgiler takip edilebilmektedir. Ayrıca akademisyenler makale hazırlarken Google akademik makale seçeneklerinde fayda sağlayabilir ve bazı makaleleri indirebilir.

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