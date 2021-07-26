Google, AMP devri için bitiş sinyalleri veriyor

Arama sonuçlarından kalkmaya başlayacak olan AMP sayfalar, en büyük değişiklik olarak görülüyor.

Google, 2021 yılındaki büyük güncellemeleri sayesinde radikal değişikliklere imza atmaya hazırlanıyor.

GOOGLE, AMP'NİN FİŞİNİ ÇEKİYOR

AMP’ye ait şimşek sembolünü kaldırarak işe başlayan Google, kademe kademe bu projeyi hayatımızdan silecek. Son olarak bazı küçük değişiklikler ile birlikte bu teknoloji tamamen yok olup gidecek.

İşin aslına bakacak olursak Google için önemli bir viraj olacak. Hızlı sonuç göstermek ne yazık ki kolay bir iş değil. Şirketin bu şekilde hızlı sonuçlar gösterebileceği AMP sistemine ihtiyacı var. Ancak bu seferki güncelleme yeni sistem kurmak yerine var olanı kaldırmaya odaklanacak.

Yüz yüze eğitim başlayacak mı?

