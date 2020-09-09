Google Android 11'i yayınladı! İşte Android 11 ile gelen yenilikler

Android 11 Google'ın bu yılki en büyük kozu. Android 11 beta'sını ABD'deki olaylar nedeniyle biraz gecikmeli de olsa yayınlayan şirket, geliştiricilerin yaptığı geri dönüşler ve çeşitli hata düzeltmeleri ile birlikte Android 11'in kararlı sürümünü oluşturdu.

GOOGLE ANDROİD 11'İ KULLANIMA SUNDU

Android 11, Google'ın kararıyla birlikte yayınlandı. Google'ın yeni mobil işletim sistemi sürümü, ilk olarak Google markalı Google Pixel cihazlara geldi. İlk Google Pixel cihazı haricindeki tüm Pixel cihazları Android 11 güncellemesine kavuştu.

İŞTE ANDROİD 11 İLE GELEN YENİLİKLER

Android 11 Android 10'un üzerine birçok yenilik getirdi şüphesiz. Bu yeniliklerden ilki mesajlaşma balonları oldu. Bu balonlarla sistem genelinde mesajlaşmak daha kolay hale getirildi, başka bir uygulamadayken mesajlaşma imkanı sağlandı. Ayrıca Android 11'de bildirim sistemi de değişti. Google, yeni sürümde bildirimleri gruplandırarak karışıklığı önlemi amaçlıyor. Buna ek olarak, Android 11 ile birlikte uygulamalara telefonun mikrofon, kamera ve konum gibi bileşenleri kullanmaları için bir kez izin vermeniz yeterli olmayacak, tekrar izinler vermek gerekecek. Uzun süre kullanılmayan uygulamaların izinleri arka planda boşu boşuna bu bileşenlere ulaşmaması için belirli bir süre sonra sıfırlanacak.