Google, Android 12 Go Edition’ı duyurdu

Bu, Google’ındaha önce Android 11 Go Edition ile elde ettiği yüzde 20’lik iyileştirmeye katkıda bulunuyor. Şirket, animasyonları da düzelttiğini söylüyor. Yeni özellik işletim sisteminin sık kullanmadığınız uygulamaları hazırda bekletme moduna alarak hem pil ömründen hem de depolama alanından tasarruf etmesine olanak tanıyacak. Ek olarak, bir veriyi güvenle silmek ve 30 gün sonra kurtarmak için Files Go’yu kullanabilirsiniz.

İŞTE ANDROID 12 GO EDITION'IN DİĞER ÖZELLİKLERİ

Bu arada, yapılan bu güncelleme, uygulamaları cihazlar arasında aktararak verileri kaydetmenize olanak tanıyacak. Ayrıca, bir web sayfasını çevirmeniz gerekirse, en son uygulamalar arayüzünde bulunan yeni eklenen kısayol sayesinde artık bunu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Performans iyileştirmelerine ek olarak, Android 12 Go Edition tamamen gizlilik geliştirmeleriyle ilgili. Android 12’nin gizlilik panosu Go Edition’a geçiş yapıyor. Uygulamalarınızın erişebildiği tüm izinleri gözden geçirmek ve gerektiğinde bunları iptal etmek için kullanabilirsiniz.

Ayrıca durum çubuğunda yer alan yeni gizlilik göstergeleri sayesinde telefonunuzun mikrofonunun veya kamerasının etkin olup olmadığını da görebilirsiniz. Güncelleme ayrıca, uygulamaları tam konumunuz yerine yalnızca yaklaşık konumunuza erişmesi için sınırlamanıza olanak tanıyacak. Birisinin cihazınızı kullanmasına izin vermek isterseniz, artık doğrudan kilit ekranından geçici bir misafir hesabı açabilirsiniz. Android Go Edition 12, işiniz bittiğinde telefonunuzu otomatik olarak sıfırlayacaktır.

Google, duyuruyla birlikte dünya çapında 200 milyondan fazla kişinin bir Android Go Edition cihazı kullandığını da paylaştı. Go Edition’ın yalnızca 2017’den beri piyasada olduğunu düşündüğünüzde bu hiç de fena değil.

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