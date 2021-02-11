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Google Android 12 ile önemli değişikliklere imza atacak

11.02.2021 09:57 | Son Güncelleme:
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Google Android 12 ile önemli değişikliklere imza atacak

Merakla beklenen yeni Android sürümünden ilk sızıntılar geldi. Google Android 12 ile tasarım tarafında önemli değişikliklere imza atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar.

Akıllı telefon pazarındaki önemli isimlerden biri olan Google önemli değişiklikler için kolları sıvadı. Teknolojiyi az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere sektöre hakim iki farklı işletim sistemi bulunuyor. Android ve iOS.

iOS zaten Apple’ın kendi cihazlarına özel olarak geliştirdiği bir işletim sistemi. Yani bu işletim sistemini kullanmak için öyle ya da böyle Apple’dan başka bir seçeneğiniz yok.

Android ise Apple dışında kalan tüm üreticilerin kullandığı ortak işletim sistemi. Bilindiği üzere Android’in halihazırdaki geliştirmeleri Google tarafından yürütülüyor. Bu açık kaynak kodlu sistem de aynı iOS gibi her yıl yenileniyor. Peki Android 12 ile birlikte ne gibi yenilikler gelecek?

Google’ın önümüzdeki mart ayında yeni Android sürümünü tanıtması bekleniyor. Peki Google yeni Android sürümünde bizlere ne gibi sürprizler sunacak?

ANDROİD 12 İLE TASARIM DA DEĞİŞİYOR

Geçtiğimiz gün Android 12 ile ilgili ilk sızıntılar ortaya çıktı. Buna göre Google yeni Android sürümünde daha oval hatlara yer vermeyi planlıyor. Ayrıca tasarımsal tarafta da önemli değişikliklere imza atılacağı belirtiliyor.

Android 12'nin ilk görüntüleri ortaya çıkmış olabilir!Android 12'nin ilk görüntüleri ortaya çıkmış olabilir!

Google’ın özellikle de bildirim ekranında bazı yeniliklere gittiği ve Android 12’nin selefi sürümlerden hayli farklı olacağı iddia ediliyor. Yine de bekleyip göreceğiz.

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