Google, Android 12'nin dördüncü beta sürümünü yayınladı

Android 12 artık platform beta aşamasına ulaştı, yani temel teknolojinin çoğunda çalışma tamamlandı. Google, Mart ayında, Android 12′nin bu sene ağustos civarında beta aşamasına gelmesini umduğunu söylemişti. Görünüşe göre şirket planlarında istikrar sağladı. Google’a göre “Android 12’nin API’leri ve uygulamaya yönelik tüm çalışmaları tamamlandı”. Bu, geliştiricilerin son Android 12 uyumluluk testlerine başlayabilecekleri anlamına geliyor. Son bir Android 12 beta sürümü önümüzdeki hafta çıkmış olacak.

PIXEL 6 İLE PİYASAYA SÜREBİLİR

Google’ın önümüzdeki birkaç ay içinde, muhtemelen Pixel 6 serisinin yanı sıra Android 12’yi geniş çapta piyasaya sürmesi bekleniyor. Android 12 beta sürümünü denemek isterseniz, birkaç cihazın buna erişimi var. Bu cihazlar, Google Pixel, OnePlus, Xiaomi ve ZTE telefonları olacak. İşletim sistemi ayrıca Google TV’de de denenebilir. Android 12’ye gelecek olan özellikler ise şu şekilde sıralanabilir:

Yeni tasarım: Material You

Yeni saat ile kilit ekranı tasarımı

Yeni pin kodu tasarımı

Yeni pin kodu tasarımı

Hızlı Ayarlar ve Bildirim Paneli tasarımı

Tema renklerini özelleştirebilme

Yeni medya oynatıcı widget tasarımı

Daha kolay kullanılabilen ayarlar menüsü

Anlık düzenlenebilir ekran resmi çekebilme

Yeni kestirmeler menüsü

Hızlı mesaj menüsü

Yeni tek elle kullanım modu

Yeniden boyutlandırılabilir PiP (Ekran içinde Ekran)menüsü

WiFi Şifrelerini paylaşabilme özelliği

Gizlilik panosu

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