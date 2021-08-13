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Google, Android 12'nin dördüncü beta sürümünü yayınladı

13.08.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burada herhangi bir önemli yeni özellik bulunmuyor. Ancak beta sürümün yayınlanması işletim sisteminin geliştirilmesinde önemli bir adıma işaret ediyor. Buna göre Android 12’nin gelmesi artık yakındır diyebiliriz.

Google, Android 12'nin dördüncü beta sürümünü yayınladı

Android 12 artık platform beta aşamasına ulaştı, yani temel teknolojinin çoğunda çalışma tamamlandı. Google, Mart ayında, Android 12′nin bu sene ağustos civarında beta aşamasına gelmesini umduğunu söylemişti. Görünüşe göre şirket planlarında istikrar sağladı. Google’a göre “Android 12’nin API’leri ve uygulamaya yönelik tüm çalışmaları tamamlandı”. Bu, geliştiricilerin son Android 12 uyumluluk testlerine başlayabilecekleri anlamına geliyor. Son bir Android 12 beta sürümü önümüzdeki hafta çıkmış olacak.

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PIXEL 6 İLE PİYASAYA SÜREBİLİR

Google’ın önümüzdeki birkaç ay içinde, muhtemelen Pixel 6 serisinin yanı sıra Android 12’yi geniş çapta piyasaya sürmesi bekleniyor. Android 12 beta sürümünü denemek isterseniz, birkaç cihazın buna erişimi var. Bu cihazlar, Google Pixel, OnePlus, Xiaomi ve ZTE telefonları olacak. İşletim sistemi ayrıca Google TV’de de denenebilir. Android 12’ye gelecek olan özellikler ise şu şekilde sıralanabilir:

  • Yeni tasarım: Material You
  • Yeni saat ile kilit ekranı tasarımı
  • Yeni pin kodu tasarımı
  • Yeni pin kodu tasarımı
  • Hızlı Ayarlar ve Bildirim Paneli tasarımı
  • Tema renklerini özelleştirebilme
  • Yeni medya oynatıcı widget tasarımı
  • Daha kolay kullanılabilen ayarlar menüsü
  • Anlık düzenlenebilir ekran resmi çekebilme
  • Yeni kestirmeler menüsü
  • Hızlı mesaj menüsü
  • Yeni tek elle kullanım modu
  • Yeniden boyutlandırılabilir PiP (Ekran içinde Ekran)menüsü
  • WiFi Şifrelerini paylaşabilme özelliği
  • Gizlilik panosu
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