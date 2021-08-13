Google, Android 12'nin dördüncü beta sürümünü yayınladı

Android 12 artık platform beta aşamasına ulaştı, yani temel teknolojinin çoğunda çalışma tamamlandı. Google, Mart ayında, Android 12′nin bu sene ağustos civarında beta aşamasına gelmesini umduğunu söylemişti. Görünüşe göre şirket planlarında istikrar sağladı. Google’a göre “Android 12’nin API’leri ve uygulamaya yönelik tüm çalışmaları tamamlandı”. Bu, geliştiricilerin son Android 12 uyumluluk testlerine başlayabilecekleri anlamına geliyor. Son bir Android 12 beta sürümü önümüzdeki hafta çıkmış olacak.
Google’ın önümüzdeki birkaç ay içinde, muhtemelen Pixel 6 serisinin yanı sıra Android 12’yi geniş çapta piyasaya sürmesi bekleniyor. Android 12 beta sürümünü denemek isterseniz, birkaç cihazın buna erişimi var. Bu cihazlar, Google Pixel, OnePlus, Xiaomi ve ZTE telefonları olacak. İşletim sistemi ayrıca Google TV’de de denenebilir. Android 12’ye gelecek olan özellikler ise şu şekilde sıralanabilir:
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