Google, Android için yayınladığı yeni uygulamaları ile engelleri kaldırıyor

Google’ın yayınladığı ilk uygulamaya Action Blocks adını taşıyor. Bu uygulama bilişsel engelli kullanıcılara yardımcı olmayı amaçlıyor. Google Asistan’ın basit işlevler gerçekleştirmesini sağlamak için programlanabilen özelleştirilebilir ana ekran düğmeleri oluşturulmasına yardımcı oluyor.
Örneğin, arama yapma, mesaj gönderme, video oynatma ve cihazları kontrol etme gibi özellikleri telefona tek dokunma ile gerçekleştirebiliyorsunuz. Her bloğun işlevini hatırlamayı kolaylaştırmak için eklenmiş bir resmi de bulunuyor.
Google’ın erişilebilirliği artırmak için yayınladığı başka bir uygulamaya Ses Yükseltici adını taşıyor. Adından da anlaşılacağı gibi, işitmesi zor olan kişiler, bu uygulamayı akıllı telefonun hoparlörüyle çevrelerindeki sesleri yükseltmek için kullanabilecek.
Ses Yükseltici, akıllı telefonun mikrofonunun kaynak sesini kullanarak ortam sesini yükseltiyor. Bluetooth kulaklıklara da ses aktarımı yapan bu özelliki işitme engeli olanların hayatını kolaylaştıracak.
Google ayrıca, konuşmalarının gerçek zamanlı, konuşmadan metne çevirilerini sağlayan uygulaması olan Live Transcribe‘a yeni özellikler ekledi.
Güncelleme ile;
-Arayanın ismi söyleniyor.
-Kullanıcılar artık sözlükte yaygın olarak bulunmayan farklı yerler ve nesneler için özel adlar veya terimler ekleyebiliyor.
-Kullanıcılar artık arama çubuğunu kullanarak geçmiş ileti dizilerinde arama yapabilir. Bu özelliği kullanmak için “Transkripsiyonları Kaydetme” özelliğinin açık olması gerekir.
-Arnavut, Birmanya, Estonya, Makedon, Moğol, Pencap ve Özbek için destek eklendi.
Son olarak, Google, Google Haritalar’daki tekerlekli sandalye kullanıcıları için önemli bir erişilebilirlik özellik eklendi. Ziyaret etmek istediğiniz yerin tekerlekli sandalyeye uygun olup olmadığını açıkça belirten “Erişilebilir Yerler” seçeneği ekleniyor.
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