Google, Android için yayınladığı yeni uygulamaları ile engelleri kaldırıyor

Google’ın yayınladığı ilk uygulamaya Action Blocks adını taşıyor. Bu uygulama bilişsel engelli kullanıcılara yardımcı olmayı amaçlıyor. Google Asistan’ın basit işlevler gerçekleştirmesini sağlamak için programlanabilen özelleştirilebilir ana ekran düğmeleri oluşturulmasına yardımcı oluyor.

Örneğin, arama yapma, mesaj gönderme, video oynatma ve cihazları kontrol etme gibi özellikleri telefona tek dokunma ile gerçekleştirebiliyorsunuz. Her bloğun işlevini hatırlamayı kolaylaştırmak için eklenmiş bir resmi de bulunuyor.

Google’ın erişilebilirliği artırmak için yayınladığı başka bir uygulamaya Ses Yükseltici adını taşıyor. Adından da anlaşılacağı gibi, işitmesi zor olan kişiler, bu uygulamayı akıllı telefonun hoparlörüyle çevrelerindeki sesleri yükseltmek için kullanabilecek.

Ses Yükseltici, akıllı telefonun mikrofonunun kaynak sesini kullanarak ortam sesini yükseltiyor. Bluetooth kulaklıklara da ses aktarımı yapan bu özelliki işitme engeli olanların hayatını kolaylaştıracak.

Google ayrıca, konuşmalarının gerçek zamanlı, konuşmadan metne çevirilerini sağlayan uygulaması olan Live Transcribe‘a yeni özellikler ekledi.