Google Apple tarafına servet ödüyor!

Şu aralar Google üzerine pek çok dava açılmış durumda. Bu davaların geneli ise Google’ın arama motoru tarafında rakiplerine haksızlık yaptığı yönünde. Fakat Google bu konuda herhangi bir haksızlığın olmadığını ileri sürüyor.

Hatırlanacağı üzere son olarak ABD’de bazı eyaletler, Google’a arama motoru tarafında tekelleştirmeye gittiğini iddia ederek dava açmıştı. Google ise bu davalara cevap olarak kısa bir metin yayınlamıştı.

Yayınlanan metinde Google’ın pek çok akıllı telefon üreticisiyle varsayılan arama motoru olarak kullanılması için anlaşmalar yaptığı ve bu anlaşmalar için önemli meblağlar ödediği belirtilmişti.

Hatta Google çalışanları aynı anlaşmaları rakiplerinin de yapabileceğini ve bunda bir engel olmadığını ima etmişti. Fakat görünen o ki Google’ın bu anlaşmalar için ödediği yüksek ücretler rakiplerinin önündeki en büyük engel.

İŞTE GOOGLE'IN APPLE'A ÖDEDİĞİ RAKAM

Zira New York Times'ın haberine göre Google, sadece iPhone modellerinde varsayılan arama motoru olarak kullanılmak üzere Apple’a 8 ile 12 milyar dolar ödeme yapıyor. Üstelik bu ödeme sadece 1 yıllık dilimi kapsıyor. Dolayısıyla bu ödemeyi başka bir arama motoru üreticisinin ödemesi pek de mümkün görünmüyor.

Bakalım mahkemelerin bu konudaki kararı ne olacak? Bekleyip göreceğiz.

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