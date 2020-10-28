HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Google Apple tarafına servet ödüyor!

Google Apple tarafına servet ödüyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.10.2020 12:19 | Son Güncelleme

Google’ın Apple’a adeta bir servet ödediği ortaya çıktı. İşte Google ve Apple arasındaki varsayılan arama motoru anlaşması.

Google Apple tarafına servet ödüyor!

Şu aralar Google üzerine pek çok dava açılmış durumda. Bu davaların geneli ise Google’ın arama motoru tarafında rakiplerine haksızlık yaptığı yönünde. Fakat Google bu konuda herhangi bir haksızlığın olmadığını ileri sürüyor.

Hatırlanacağı üzere son olarak ABD’de bazı eyaletler, Google’a arama motoru tarafında tekelleştirmeye gittiğini iddia ederek dava açmıştı. Google ise bu davalara cevap olarak kısa bir metin yayınlamıştı.

Yayınlanan metinde Google’ın pek çok akıllı telefon üreticisiyle varsayılan arama motoru olarak kullanılması için anlaşmalar yaptığı ve bu anlaşmalar için önemli meblağlar ödediği belirtilmişti.

Hatta Google çalışanları aynı anlaşmaları rakiplerinin de yapabileceğini ve bunda bir engel olmadığını ima etmişti. Fakat görünen o ki Google’ın bu anlaşmalar için ödediği yüksek ücretler rakiplerinin önündeki en büyük engel.

İŞTE GOOGLE'IN APPLE'A ÖDEDİĞİ RAKAM

Zira New York Times'ın haberine göre Google, sadece iPhone modellerinde varsayılan arama motoru olarak kullanılmak üzere Apple’a 8 ile 12 milyar dolar ödeme yapıyor. Üstelik bu ödeme sadece 1 yıllık dilimi kapsıyor. Dolayısıyla bu ödemeyi başka bir arama motoru üreticisinin ödemesi pek de mümkün görünmüyor.

Bakalım mahkemelerin bu konudaki kararı ne olacak? Bekleyip göreceğiz.

Redmi K30S uygun fiyatı ile tanıtıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böylesi yok! Görenler hayran kalıyorBöylesi yok! Görenler hayran kalıyor
iPhone 12'de şaşırtan sürpriz!iPhone 12'de şaşırtan sürpriz!
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
TBMM'de kabul edildi! Hobi bahçelerine ceza geliyor
TBMM'de kabul edildi! Hobi bahçelerine ceza geliyor
Erdoğan'ın boykot çağrısı tedirgin etti! Fransa'dan flaş hamle
Erdoğan'ın boykot çağrısı tedirgin etti! Fransa'dan flaş hamle
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
Hande Erçel'den dekolteli poz! Hayranları beğeni yağdırdı
Hande Erçel'den dekolteli poz! Hayranları beğeni yağdırdı
CHP, Alaattin Çakıcı'yı makamında ağırlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında inceleme başlattı
CHP, Alaattin Çakıcı'yı makamında ağırlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında inceleme başlattı
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Instagram'ın açığını buldu, para ödülü kazandı!
Instagram'ın açığını buldu, para ödülü kazandı!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Airpods Pro’yu tahtından indirdi
Airpods Pro’yu tahtından indirdi
Yakın geleceğin Megane'ı tanıtıldı! İşte özellikleri
Yakın geleceğin Megane'ı tanıtıldı! İşte özellikleri
Instagram kaybolan mesaj özelliği nasıl çalışıyor?
Instagram kaybolan mesaj özelliği nasıl çalışıyor?
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TCL Alcatel için Fransız malı değil açıklaması yaptı
TCL'den Alcatel için Fransız malı değil açıklaması
Facebook Gaming neler sunuyor?
Facebook Gaming neler sunuyor?
One UI 3.1 bir önceki sürümü baltalayabilir
One UI 3.1 bir önceki sürümü baltalayabilir
2.4 GHz çok yakında tarih olabilir
iPhone 12'de şaşırtan sürpriz!
Samsung Display Huawei için ticaret lisansı aldı iddiası!
Huawei için çarpıcı iddia! Harekete mi geçti?
Lider şaşırttı! En hızlı Android güncellemesi dağıtan akıllı telefon markaları sıralandı
Android tarafının en hızlıları sıralandı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.