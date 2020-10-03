Google arama motoru önerirken rüşvet mi alıyor?

Uzun bir süredir Google uygulamasında hile yapıldığı söylentileri ortalıkta dolaşıyordu. Aklınıza gelebilecek her şeyi bulabildiğiniz Google platformu, aynı zamanda büyük bir veri deposu olarak da biliniyor. Banka bilgilerinizden gezip gördüğünüz her noktaya kadar Google bunlara hakim. Üstelik tekel olmasından kaynaklı bu tür faaliyetleri genellikle son derece kolay bir şekilde halledebiliyor. Bunu birçok kişi zaten biliyordu. Şimdi sıra geldi esas bomba detaya.

Dünyanın en büyük arama motorları arasındaki yerini her zaman korumayı başaran Google, bugünlerde Avrupa ile sorunlar yaşıyor. Özellikle de tekel olma konusunda Avrupa, Google şirketine ceza yağdırdı.

Tüm bu gelişmeler üzerine Google, çekiliş yaparak her yıl başka bir platformun Android ekosisteminde önerilen arama motoru olmasını sağlayacaktı. Böylece hem Avrupa baskısı azalacak hem de tekel olmadığını gösterecekti. Ancak ne yazık ki bunun yerine spekülasyonlarla dolu bir süreç başladı. DuckDuckGo arama motoru, işte tam da bu sürece isyan etti. Birçok arama motoruna göre Google, aldığı ücretlerle doğru orantılı olarak bazı arama motorlarını ön plana çıkarıyor.