Google arama sayfasında ortaya çıkan WhatsApp hatası şaşırttı!

WhatsApp, WhatsApp Web ile aynı zamanda masaüstü kullanıcılara da hizmet ediyor. Pek çok insan, WhatsApp Web'e tarayıcısı üzerinden erişiyor ve sohbetlerine kaldığı yerden, yine WhatsApp üzerinden devam edebiliyor. Bunun için yapılması gereken tek şey ise WhatsApp Web ana sayfasına gitmek oluyor. Ancak kimileri WhatsApp Web ana sayfasına adres satırından direkt olarak gitmeyi tercih etmiyor. Onlar bunun yerine WhatsApp Web'i Google üzerinden aratarak tarayıcıları üzerinden WhatsApp'a ulaşmayı tercih ediyor. Tercihini bu yönde kullanan ve Google arama dili İngilizce olan kullanıcıların karşısına ise beklenmedik bir harf hatası çıkıyor.

GOOGLE SONUCUNA GÖRE WHATSAPP DEĞİL, 'WHATAPP'

WhatsApp Web odaklı Google arama sayfasındaki hata, Google arama dilini İngilizce yaptığınızda ortaya çıkıyor. Buna göre, WhatsApp Web'i Google'da arattığınızda listelenen ilk internet sitesi WhatsApp Web'in resmi internet sitesi oluyor ancak burada önemli bir hata yer alıyor. Zira ilk sonucun alt bağlantılarından birinde WhatsApp değil, WhatApp yazıyor. Yani 's' harfi ortada yok.