Google arama sonuçları için uyarıda bulunacak

Google, güvenilir bilgi kaynakları sağlamak için kısa süre önce kullanıcıların arama sonuçlarını doğrulamaya başladı. Bununla birlikte Google’un da el atamadığı bazı durumlar var. Örneğin, son dakika haberleri çok yeni olduğundan dolayı çok fazla okunurlar. Böyle bir durumda arama motoru hangi kaynağın güvenilir olduğunu ve hangisinin olmadığını değerlendiremez.

GOOGLE KULLANICILARI UYARACAK

Bu nedenle Google, arama sonuçlarınızda görünen kaynakların güvenilirliğini garanti etmese de kullanıcıları uyarmaya başlayacak. Eğer son dakika haberi gibi bir durum söz konusuysa, aradığınız konunun yeni olduğunu ve algoritmanın güvenilir kaynakları seçmesinin zaman aldığını açıklayacak.

Güncel bilgi parantezinin “bu sonuç hakkında” bölümünde gizlendiğini de belirtmek önemli. Buna göre güncelleme bu bildirimleri öne çıkaracak ve kullanıcı tarafından daha görünür hale getirecek. Bu adımlar, çevrimiçi yanlış bilgilerle mücadeleye yardımcı olmak amacıyla atılıyor.

Telegram sonunda grup görüntülü arama özelliği ekliyor

