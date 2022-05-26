Google arama sonuçlarından kişisel bilgilerinizi nasıl kaldırabilirsiniz?

Google, internette yapılan arama sonuçlarından kullanıcıların tanınmasını kolaylaştıran ev adresi, e-posta adresi, kimlik ve telefon numarası gibi bilgileri kullanıcı talebiyle kaldıracağını duyurdu. Peki Google'ın kullanıcılara sunduğu bu yeni imkanlar nasıl kullanılır? Kullanıcılar Google Arama sonuçlarından kişisel bilgilerinin kaldırılması için neler yapabilir?

Yeni politikasını resmi blogundan duyuran şirket, Google Arama'da kullanıcıların çevrim içi görünürlükleri üzerinde "daha fazla söz sahibi" olmasını amaçladığını söylüyor. Bu kapsamda kullanıcıların oturum açmak için kullandığı gizli bilgilerinin arama sonuçlarından kaldırılması mümkün hale geliyor.

Google Arama sonuçlarından kişisel bilgilerin kaldırılması için nasıl talep oluşturulur?

Google Arama sonuçlarından kişisel bilgilerin kaldırılması için öncelikle hangi bilgilerinizin kaldırılmasını istediğinizi açıklayan talep formunu doldurmanız gerekir. Talep formunda Google Arama'da gördüğünüz bilgileri kaldırtma seçeneğini işaretleyip kaldırılmasını istediğiniz içeriğin Google'ın arama sonuçlarında ve web sitesinde olduğunu belirtiyorsunuz.

Bu aşamada Google, size ilgili sitenin yöneticisiyle görüşüp görüşmediğinizi soruyor. İnternet sitesinin yöneticisiyle görüşmek istiyorsanız, Hayır, bunu nasıl yaparım? seçeneğinden Google'ın yönlendirmelerini okuyabilirsiniz.

Aksi takdirde Hayır, tercih etmiyorum'u seçip kimlik numaraları ve gizli dokümanlar, çıplaklık içeren veya müstehcen öğeler, çıkar amaçlı olarak diğer sitelerde sizinle ilgili içerikler gibi kişisel bilgileri seçebiliyorsunuz.

Bu seçimlerinizi Google'a iletmek için açılan formda adınız, ikamet ettiğiniz ülke, içeriği gösteren web sayfalarının ve Google arama sonuçları sayfalarının adresleri gibi bilgileri ve arama sonuçlarında ilgili içeriğin bulunmasını sağlayan anahtar kelimeleri girmeniz gerekiyor.

Son olarak iletişim bilgilerinizin tehdit veya taciz niyetiyle kötü amaçlı olarak paylaşıldığını düşünüyorsanız Evet seçeneğini işaretlemeniz ve imzanızı oluşturmanız gerekiyor.

Bilgilerin arama sonuçlarından kaldırılması internetten kaldırılması anlamına gelmiyor

Google aldığı bilgi kaldırtma taleplerini bilgilerin bulunduğu sayfadaki içerikle birlikte değerlendireceğini söylüyor. Bunun sebebininse haberler gibi kullanıcılar için yararlı genel bilgilere erişimin sınırlandırılmasının engellenmesi olduğu belirtiliyor.

Şirket, bilgilerin Google Arama sonuçlarından kaldırılmasının internetten kaldırılması anlamına gelmediğini belirtiyor:

"Google Arama'dan kaldırsak bile içerik web'de bulunmaya devam edebilir. Yani, söz konusu içerik barındırıldığı sayfada görülebilir veya sosyal medya, Google dışı arama motorları ya da başka yöntemlerle bulunabilir. Bu nedenle, sitenin web yöneticisiyle iletişime geçip içeriği kaldırmasını istemeniz faydalı olabilir."

Google daha önce kullanıcıların finansal güvenliğini riske atan banka hesap bilgileri, kredi kartı numarası gibi kişisel bilgilerinin, Arama sonuçlarından kaldırması için başvuru kabul ediyordu.

18 yaşından küçükler için görsel kaldırma talebi

Şirket, yakın zamanda 18 yaş altındaki kişilerin ebeveynleri veya velileri aracılığıyla resimlerinin, güçlü kamu yararı veya haber değeri olan durumlar dışında, Google Arama sonuçlarından kaldırılmasını talep etmelerine olanak tanıyan yeni bir güncelleme yayımlamıştı.

18 yaşından küçüklerin görsellerini arama sonuçlarından kaldırmak için bu talep formu kullanılabilir ve yukarıda sıralanan adımlar takip edilerek kaldırılmak istenen içeriğin şu anda 18 yaşından küçük olan bir şahsın görüntüleri olduğunun belirtilmesi gerekiyor.

