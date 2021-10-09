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Google aramaları ABD tarafından inceleniyor

09.10.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google aramaları ABD tarafından kıskaca alındı. Özellikle ciddi soruşturmaların burada daha fazla dikkat çektiği görülüyor. Ortaya çıkan son detaylara göre ABD’li müfettişler suçluların izini sürmek için Google aramalarını kullanıyor.

Google aramaları ABD tarafından inceleniyor

Herhangi bir kişinin ölümüne neden olan katiller onunla ilgili aramalar yapabiliyor. Bu durumda kurban olarak bilinen kişilerin isimlerini Google üzerinden aratanlar şüpheli konumuna düşüyor. Google her yıl binlerce bu tür istekle karşı karşıya geliyor. Kurbanların isimlerini arayanlar şüphe altında kalıyor.

Ortaya çıkan son detaylara göre Google bu tür istekler karşısında ABD ile çok fazla karşı karşıya gelmek istemiyor. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği tarafından yapılan açıklamalara göre Google arama geçmişi veritabanında gezmek insan haklarını olumsuz yönde etkiliyor.

Bu arama platformu tarafından veritabanları ABD ile paylaşılırsa işler büyük oranda karışacaktır. Birçok kişinin güvenilir olduğu için tercih ettiği Google arama motoru dışarıya bilgi vermiyor. Hatta şirket gizli sekme bölümünün bile fazlasıyla gizlilik sunduğunu söylüyor. Google aramaları ABD gözetimine girebilir.

İzin taleplerinin kapsamının henüz ne olacağı tam olarak bilinmiyor. Ancak hükümetlerin bu tür nedenlerden dolayı insanları izleyecek olması fazlasıyla rahatsızlık verici. Böyle bir durumda insanlar sadece akıllarından geçen konularda bile zan altında kalacak. Birçok sivil özgürlük platformu Google gibi arama motorlarını mahkemeye verdi.

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Google
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