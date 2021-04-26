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Google Arjantin'deki alan adını başkasına kaptırdı!

26.04.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nicolas Kurona isimli Arjantinli bir internet kullanıcısı, google.com.ar alan adının boşa düştüğünü gördü ve alan adını satın almaya karar verdi. Yaklaşık 25 lira (270 Arjantin pezosu) ödeyen Kurona, google.com.ar alan adının sahibi olmayı başardı.

Google Arjantin'deki alan adını başkasına kaptırdı!

Google ülkelerde farklı alan adlarıyla faaliyet gösteriyor. Örneğin, Google'ın Türkiye'deki domaini google.com.tr olarak karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde, Google'ın Arjantin domaini ise google.com.ar. Ancak Google'ın Arjantin domaini google.com.ar, büyük bir talihsizlik ile karşı karşıya kaldı.

GOOGLE'IN ARJANTİN DOMAİN'İNİ SATIN ALDI

Rest of World'ün haberine göre, her şey Nicolas Kurona isimli Arjantinli bir kişinin Google'ın ''ar'' uzantılı domainin boşa düştüğünü görmesiyle başladı. Kurona, iddialara göre 270 Arjantin pezosu (yaklaşık olarak 25 lira) ödeyerek Google'ın Arjantin domaini olan google.com.ar'ın sahibi oldu. Yani bu alan adı, Google'ın kontrolünden çıktı. Kurona bu ilginç durumu, Twitter hesabından da paylaştı.

''GOOGLE BİLE GÜVENDE DEĞİL''

Kurona'nın Twitter paylaşımı 75 binden fazla beğeni aldı. Google'ın alan adını satın alan Kurona bu hareketiyle ünlendi ve adına çeşitli memler bile oluşturuldu. Bir kullanıcı ise yaşananları "Google bile Arjantin'deki güvensizliğe karşı güvende değil." diyerek yorumladı. Peki asıl merak edilen soruya gelelim; Arjantinli sıradan biri, Google'ın alan adını nasıl satın alabildi?

GÖZLER NIC'E ÇEVRİLDİ

Bu konuda Arjantinli dijital araştırmacı Andres Vazquez'e kulak vermek gerekiyor. Zira ilk başta Google'ın alan adının kullanım süresinin bittiği ve yenilenmediği tahmini ağırlıktaydı. Ancak Vazquez, alan adının 2020 yılının Temmuz ayında yenilendiğini söylüyor. Bu yüzden gözler, Arjantin'in domain hizmeti sağlayıcısı NIC'e çevriliyor. Yaygın görüş, NIC'de yaşanan bir güvenlik açığı sayesinde bu durumun yaşandığı yönünde.

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GOOGLE GERİ ALDI

Neyse ki yaşananlardan sonra Google alan adını geri almaya başardı. Yani google.com.ar alan adı, yine Google'ın kontrolüne geçti. Böylece Arjantinli internet kullanıcıları, google.com.ar sitesine gittiklerinde yine Google arama sayfasıyla karşılaşmaya başladı. Ancak Kurona'nın alan adından nasıl vazgeçtiği meçhul.

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