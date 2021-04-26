Google Arjantin'deki alan adını başkasına kaptırdı!

Google ülkelerde farklı alan adlarıyla faaliyet gösteriyor. Örneğin, Google'ın Türkiye'deki domaini google.com.tr olarak karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde, Google'ın Arjantin domaini ise google.com.ar. Ancak Google'ın Arjantin domaini google.com.ar, büyük bir talihsizlik ile karşı karşıya kaldı.

GOOGLE'IN ARJANTİN DOMAİN'İNİ SATIN ALDI

Rest of World'ün haberine göre, her şey Nicolas Kurona isimli Arjantinli bir kişinin Google'ın ''ar'' uzantılı domainin boşa düştüğünü görmesiyle başladı. Kurona, iddialara göre 270 Arjantin pezosu (yaklaşık olarak 25 lira) ödeyerek Google'ın Arjantin domaini olan google.com.ar'ın sahibi oldu. Yani bu alan adı, Google'ın kontrolünden çıktı. Kurona bu ilginç durumu, Twitter hesabından da paylaştı.

Quiero aclarar que entre a https://t.co/XtzUy8WL36 vi el nombre de https://t.co/cK20BdyuxB disponible y lo compre legalmente como corresponde! — Nicolas David Kuroña (@Argentop) April 22, 2021

''GOOGLE BİLE GÜVENDE DEĞİL''

Kurona'nın Twitter paylaşımı 75 binden fazla beğeni aldı. Google'ın alan adını satın alan Kurona bu hareketiyle ünlendi ve adına çeşitli memler bile oluşturuldu. Bir kullanıcı ise yaşananları "Google bile Arjantin'deki güvensizliğe karşı güvende değil." diyerek yorumladı. Peki asıl merak edilen soruya gelelim; Arjantinli sıradan biri, Google'ın alan adını nasıl satın alabildi?