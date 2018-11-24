Google artık evinize girecek

Google, ev sahiplerinden evlerini veri madenciliği yaparak dinlenmesine izin vermelerini istiyor. The Atlantic sitesindeki habere göre, Google ilk patent başvurusu yaptığı akıllı ev teknolojisi ile evinizdeki cihazları tarayarak analiz edebilecek sonra da algılamalarına göre size tekliflerde bulunacak. Örneğin ev sakinlerinin birinin dolabında bulunan ve üzerindeki oyuncu Will Smith’in baskısı olan tişörtü algılayabilecek ve "Will Smith gibi görünüyorsun. Smith’in yeni filmi yakınındaki sinemada vizyona girdi" tavsiyesinde bulunabilecek.

Sistem, ses imzası özelliği sayesinde kimliğinizi tanımada kullanılabileceği gibi sesinizin tonuna göre yaş ve cinsiyetinizi belirleyebilecek. Akıllı ev sistemi kullanıcıların gelir düzeyi, ilgilendikleri alanlar ve damak tadlarına göre nereden alışveriş yapabileceklerini ve ne izleyebilecekleri konusunda tavsiyede bulunabilecek.

Google ve Facebook bütün bunları internet üzerinden halen yapabiliyor. Her ikisi de online kullanıcılarına davranışlarını kayıt ve analiz edip kategorilere ayırarak reklam ve diğer içerikler sunabiliyor. Google gmail ve arama geçmişi aracılığıyla kullanıcılara reklam gösterebiliyor.