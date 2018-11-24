HABER

Google artık evinize girecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.11.2018 14:44 | Son Güncelleme

Teknoloji ve internet devi Google'ın ABD Patent ve Marka Ofisi'ne (USPTO) yaptığı iki yeni patent başvurusu akıllı ev teknolojisini bir adım daha ileri götürüyor.

Google artık evinize girecek

Google, ev sahiplerinden evlerini veri madenciliği yaparak dinlenmesine izin vermelerini istiyor. The Atlantic sitesindeki habere göre, Google ilk patent başvurusu yaptığı akıllı ev teknolojisi ile evinizdeki cihazları tarayarak analiz edebilecek sonra da algılamalarına göre size tekliflerde bulunacak. Örneğin ev sakinlerinin birinin dolabında bulunan ve üzerindeki oyuncu Will Smith’in baskısı olan tişörtü algılayabilecek ve "Will Smith gibi görünüyorsun. Smith’in yeni filmi yakınındaki sinemada vizyona girdi" tavsiyesinde bulunabilecek.

Sistem, ses imzası özelliği sayesinde kimliğinizi tanımada kullanılabileceği gibi sesinizin tonuna göre yaş ve cinsiyetinizi belirleyebilecek. Akıllı ev sistemi kullanıcıların gelir düzeyi, ilgilendikleri alanlar ve damak tadlarına göre nereden alışveriş yapabileceklerini ve ne izleyebilecekleri konusunda tavsiyede bulunabilecek.

Google ve Facebook bütün bunları internet üzerinden halen yapabiliyor. Her ikisi de online kullanıcılarına davranışlarını kayıt ve analiz edip kategorilere ayırarak reklam ve diğer içerikler sunabiliyor. Google gmail ve arama geçmişi aracılığıyla kullanıcılara reklam gösterebiliyor.

Google’ın başvurusunu yaptığı yeni patent akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarlardaki veri madenciliğini bir adım daha ileri götürüyor.

İkinci patent ise özellikle ebeveynlerin evde yokken çocukların davranışlarını takip etme ve internet kullanımlarını taramakla ilgili.

Çocukların yatak odalarına yerleştirilebilen akıllı ev sistemi, sensör ve kameralarla çocukların davranışlarını izleyerek evebeynlerin onlara sınırlama getirebilmelerini sağlıyor.

Örneğin sistem, çocukların kullandıkları kötü dili, internet kullanımlarını veya ailenin evde olmadığı sırada erişmemeleri gereken yerleri denetleyebiliyor.

Google’ın patent başvurusunu halen bir ürün haline getirmemesine karşın bu başvuruların teknoloji devinin evinizi fethetmek istediği şeklinde yorumlanıyor.

DHA

PARTNERJoker’in indirimleri anneleri çok sevindirecek! Joker’in indirimleri anneleri çok sevindirecek!
Paul George’dan PS1 temalı ayakkabı!Paul George’dan PS1 temalı ayakkabı!
Samsung One UI ile gece modu geliyor!Samsung One UI ile gece modu geliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Google patent

En Çok Okunan Haberler

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sözler: Şart mart kabul etmiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sözler: Şart mart kabul etmiyorum

Benzin ve motorinde büyük indirim!

Benzin ve motorinde büyük indirim!

Hadise'den derin dekolteli paylaşım!

Hadise'den derin dekolteli paylaşım!

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

DNA testi yaptırdı, çocuğu ortağından çıktı! 'Etek git dolaş' sözünü duyunca...

DNA testi yaptırdı, çocuğu ortağından çıktı! 'Etek git dolaş' sözünü duyunca...

İlginizi Çekebilir

PlayStation 5 çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu!

PlayStation 5 çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu!

WhatsApp Snapchat'in bir süre sonra silinen mesajlar özelliğine kavuşuyor!

WhatsApp Snapchat'in bir süre sonra silinen mesajlar özelliğine kavuşuyor!

Xiaomi Redmi Note 6 Pro Türkiye'de satışa sunuldu! Peki Xiaomi Redmi Note 6 Pro'nun satış fiyatı nedir?

Xiaomi Redmi Note 6 Pro Türkiye'de satışa sunuldu! Peki Xiaomi Redmi Note 6 Pro'nun satış fiyatı nedir?

WhatsApp'tan kullanıcılarını kızdıracak uygulama

WhatsApp'tan kullanıcılarını kızdıracak uygulama

Samsung Galaxy S10 teknik özellikleri internete sızdı!

Samsung Galaxy S10 teknik özellikleri internete sızdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Paul George’dan PS1 temalı ayakkabı!

Paul George’dan PS1 temalı ayakkabı!

Samsung One UI ile gece modu geliyor!

Samsung One UI ile gece modu geliyor!

Fortnite 6.30 içerik güncellemesi ile gelen yenilikler

Fortnite 6.30 içerik güncellemesi ile gelen yenilikler

Apple T2 ne işe yarıyor?

Apple T2 ne işe yarıyor?

Snapdragon 8150 ne zaman tanıtılacak?

Snapdragon 8150 ne zaman tanıtılacak?

Steam indirimleri başladı! CS GO bedava oldu!

Steam indirimleri başladı! CS GO bedava oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.