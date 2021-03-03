Google Asistan daha kullanışlı hale geliyor

Yapılan iyileştirmelerden birincisi, Workspace’in Google Asistan özelliğini nihayet beta sürümünden çıkarması. Artık toplantılara katılmak, iş Takviminizde neler olacağını öğrenmek ve mesaj göndermek için Asistan’ı kullanabilirsiniz. Bu özellik mobil cihazlarda da mevcut. Google Meet ise artık daha fazla ikinci ekran seçeneğine sahip. Nest Hub Max dahil herhangi bir cihazda sohbetlere, anketlere ve Soru-Cevaplara katılabilirsiniz. Video görüşmesi uygulaması, anketler, Soru-Cevap ve canlı altyazılar dahil olmak üzere canlı yayın güncellemeleri de geliyor. Özellik başlangıçta İngilizce, İspanyolca, Almanca, Portekizce ve Fransızca için mevcut olacak. Diğer Meet güncellemeleri sayesinde küçük ekranlarda aynı anda daha fazla kişiyi görebileceksiniz.

ÇALIŞANLARA YARDIMCI OLACAK

Önümüzdeki haftalarda Google Workspace Frontline adlı bir hizmet de kullanıma sunulacak. E-Tablolar'da ve Drive’da özel AppSheet uygulamaları oluşturmak daha kolay hale gelecek. Google’a göre, tüm bu iyileştirmeler çalışanların işlerini düzene koymalarına ve dijitalleştirmelerine yardımcı olacak. Dikkatinizi ve zamanınızı yönetmeye odaklanan başka birkaç güncelleme daha var. Google’ın kısa süre önce duyurduğu gibi, iş arkadaşlarınıza toplantılar için ne zaman müsait olduğunuzu bildirmek için çalışma saati ayarlarınızda birden çok blogu işaretleyebileceksiniz. Benzer şekilde, yinelenen ofis dışı etkinlikler ekleyebilirsiniz. Bu süre zarfında toplantı istekleri otomatik olarak reddedilecek.

Huawei AppGallery 530 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaştı!

