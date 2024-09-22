Google Asistan'ı açma ve kapatma yolları - Google Asistan nasıl açılır ve kapatılır?

Google Asistan özellikle sesle çalışmasından dolayı her yaş grubundan insanın kullandığı bir uygulamadır. Yapay zekâ desteğiyle birlikte pek çok komutu yerine getiren Google Asistan, kişiselleştirilebilir.
Sesli komut yoluyla akıllı telefon ve diğer cihazları yönetmeye yardımcı olan Google Asistan, soru yanıtlama, hatırlatma ayarlama, yol tarifi verme gibi işlemler yapar. Akıllı ev kontrolü de yapabilen uygulama, aynı zamanda randevu gibi bilgileri hatırlatarak asistan görevi yapar. Google Asistan’ı aç işlemi her cihazda farklılık gösterebilir. Google Asistan'ı açma yolları şu şekilde sıralanabilir:
Google Asistan kullanabilmek için App Store üzerinden uygulamanın yüklenmesi gerekir. Google Asistan'ı indirip kurduktan sonra Asistan’a bağlanmak mümkündür. Sesli komutla Asistan’ı aktive ederken sorun yaşandığı taktirde ayarlar kısmından sesli komutu aktive et seçeneği kullanılabilir.
Akıllı telefon, tablete gibi Google desteği bulunan cihazlara Google Asistan yüklenebilir. Yüklü olan cihaz türüne göre aktif etme tuşları farklılık gösterebilir. Android cihazlarda açma kapama tuşu, Asistan’ı devreye sokacaktır. Ayrıca bazı Android cihazlarda Google Asistan tuşu bulunur. “Hey Google” ve “Ok Google” ile sesli komut verilebilir. Sesli komutları aktif hâle getirebilmek için ayarlar sekmesi kullanılabilir. Soru sorma, arama yapma, adres tarifi alma, hatırlatıcı ekleme gibi pek çok işlemi sesli komutlarla Asistan üzerinden yapılabilir.
Google Asistan'ı kapatma işlemi oldukça basittir. Asistan ile verilen komutun bitmesi ardından geçici olarak kapatılabilir ya da Google Asistan tamamen devre dışı bırakılabilir. Google Asistan'ı kapatma yolları şu şekildedir:
Android cihazlarda Google Asistan otomatik olarak yüklü iken, iOS cihazlarda ekstra olarak App Store üzerinden yüklenmesi gerektiği unutulmamalıdır. Google Asistan silinebilir, tekrar yüklenebilir. Devre dışı bıraktıktan sonra yeniden aktif hâle getirmek de mümkündür.