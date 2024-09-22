Google Asistan'ı açma ve kapatma yolları - Google Asistan nasıl açılır ve kapatılır?

Google Asistan özellikle sesle çalışmasından dolayı her yaş grubundan insanın kullandığı bir uygulamadır. Yapay zekâ desteğiyle birlikte pek çok komutu yerine getiren Google Asistan, kişiselleştirilebilir.

Google Asistan nasıl açılır?

Sesli komut yoluyla akıllı telefon ve diğer cihazları yönetmeye yardımcı olan Google Asistan, soru yanıtlama, hatırlatma ayarlama, yol tarifi verme gibi işlemler yapar. Akıllı ev kontrolü de yapabilen uygulama, aynı zamanda randevu gibi bilgileri hatırlatarak asistan görevi yapar. Google Asistan’ı aç işlemi her cihazda farklılık gösterebilir. Google Asistan'ı açma yolları şu şekilde sıralanabilir:

Android cihazlarda Google Asistan açmak için farklı yollar vardır. Bu yollardan ilki sesli komut kullanmaktır. “Hey Google” ya da “ Ok Google ” komutu, Asistan’ı aktif edecektir. Eğer sesli komut özelliği açık değilse ayarlardan Google, Google Asistan menüsüne gidilerek “Hey Google” komutu etkinleştirilebilir.

” komutu, Asistan’ı aktif edecektir. Eğer sesli komut özelliği açık değilse ayarlardan Google, Google Asistan menüsüne gidilerek “Hey Google” komutu etkinleştirilebilir. Ana ekrandan veya Google uygulamasıyla da açılabilir. Ana ekranda Google simgesine tıklandığında mikrofon simgesine tıklanarak asistan başlatılabilir.

Bazı Android cihazlarda yan güç düğmesine uzun basılarak Google Asistan açılabilir.

Google Asistan uygulaması yüklenerek uygulama üzerinden de açılabilir.

Apple cihazlarda Google Asistan'ı nasıl açabilirim?

Google Asistan kullanabilmek için App Store üzerinden uygulamanın yüklenmesi gerekir. Google Asistan'ı indirip kurduktan sonra Asistan’a bağlanmak mümkündür. Sesli komutla Asistan’ı aktive ederken sorun yaşandığı taktirde ayarlar kısmından sesli komutu aktive et seçeneği kullanılabilir.

Google Asistan hangi tuşla açılır?

Akıllı telefon, tablete gibi Google desteği bulunan cihazlara Google Asistan yüklenebilir. Yüklü olan cihaz türüne göre aktif etme tuşları farklılık gösterebilir. Android cihazlarda açma kapama tuşu, Asistan’ı devreye sokacaktır. Ayrıca bazı Android cihazlarda Google Asistan tuşu bulunur. “Hey Google” ve “Ok Google” ile sesli komut verilebilir. Sesli komutları aktif hâle getirebilmek için ayarlar sekmesi kullanılabilir. Soru sorma, arama yapma, adres tarifi alma, hatırlatıcı ekleme gibi pek çok işlemi sesli komutlarla Asistan üzerinden yapılabilir.

Google Asistan nasıl kapatılır?

Google Asistan'ı kapatma işlemi oldukça basittir. Asistan ile verilen komutun bitmesi ardından geçici olarak kapatılabilir ya da Google Asistan tamamen devre dışı bırakılabilir. Google Asistan'ı kapatma yolları şu şekildedir:

Google Asistan’ı kapat için telefon ayarları kullanılabilir. "Ayarlar" menüsüne girilerek "Google" sekmesinden "Google Asistan" bölümüne tıklanmalıdır. "Asistan ayarları"ndan "Asistan’ı devre dışı bırak" seçeneği, uygulamayı kapatacaktır.

için telefon ayarları kullanılabilir. "Ayarlar" menüsüne girilerek "Google" sekmesinden "Google Asistan" bölümüne tıklanmalıdır. "Asistan ayarları"ndan "Asistan’ı devre dışı bırak" seçeneği, uygulamayı kapatacaktır. "Hey Google" gibi sesli komutları kapatmak için "Ayarlar" kısmından ses erişimi bölümüne girilmelidir. Buradan "Hey Google" komutu devre dışı bırakılabilir. Bu adım izlendiğinde Google Asistan ses komutuyla aktif olacaktır.

Google Asistan geçici olarak kapatılmak ya da çıkılmak istendiğinde de geri tuşu kullanılabilir. Ayrıca ekranın alt kısmında yer alan X simgesi de Asistan’ı kapatacaktır.

Google Asistan, konuşmayı bitirdiğinde otomatik olarak kapanacağından, ekstra bir işlem yapılmadan tekrar kullanana kadar açıp kapatma gerektirmeyecektir.

Android cihazlarda Google Asistan otomatik olarak yüklü iken, iOS cihazlarda ekstra olarak App Store üzerinden yüklenmesi gerektiği unutulmamalıdır. Google Asistan silinebilir, tekrar yüklenebilir. Devre dışı bıraktıktan sonra yeniden aktif hâle getirmek de mümkündür.