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Google Asistan, yanıt balonlarını nasıl gösterecek?

04.06.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google Asistan, ilk olarak Google’ın sonunda aşamalı olarak kullanımdan kaldırdığı bir mesajlaşma uygulaması olan, Google Allo ile ilk çıkışını yaptı. Burada Allo’dan bahsetmek önemli çünkü Google Asistan, kullanıcının rahatça sohbet edebileceği, arkadaş canlısı bir sanal asistan olarak konumlandırıldı. Bu nedenle, Google Asistan’ın görsel yanıtları metin balonlarında görünüyordu.

Google Asistan, yanıt balonlarını nasıl gösterecek?

Google Asistan, reaksiyon balonlarını alternatif olarak önemli kalın metinler olarak göstermeye başlayacak. Google, Asistan’ın konuşma niteliğini yansıtmak için, sorularınızı ve sonraki yanıtları yakalamak için uzun süredir bir mesajlaşma dizisi metaforu kullanıyor. Artık, belirli komutlar için Google Asistan her değişimi görsel olarak yakalamak için bir sohbet balonu kullanmıyor. Bu, Google’ın metin yanıtları için çok daha büyük bir yazı tipi boyutu kullanmasına olanak tanıyor. Ek olarak, güzel bir ayrıntı, eski yanıtların küçülmesi ve grileşmesi.

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Metin baloncuklarının bu kullanımı, verilen yanıtın içeriğine bağlı olarak değişiyor. 9to5Google’a göre, sohbet balonu yanıtları daha büyük, kalın yazılarla karşımıza çıkmaya başlayacak. Büyük yanıtlar, hava durumu veya takvim kartları gibi bilgi sorguları sorulduğunda görünmeyecek. Bunun yerine, Asistan’dan size bir fıkra anlatmasını istemek gibi daha gündelik veya kişilik odaklı bir yanıt sunulduğunda yeni formu metin formu gösterilecek. Değişiklik, sohbet balonu fikrini aşıyor ve her şeyi daha net ve okunması kolay hale getiriyor. Yeni metin Android’deki bazı Asistan yanıtlarıyla ve Google uygulamasının en son sürümü kullanılarak görülebilir.

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