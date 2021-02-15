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Google, Avustralyalı medya şirketine ürettiği haber içeriklerini kullanmak için ödeme yapacak

15.02.2021 11:12 | Son Güncelleme:
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Google, Avustralyalı medya şirketine ürettiği haber içeriklerini kullanmak için ödeme yapacak

Google, Avustralya'nın önde gelen medya şirketlerinden Seven West Media ile ürettiği haber içeriklerini ücret karşılığında kullanmak için anlaşma yaptı.

Tarafların ortak açıklamasında, şirketler arasında "uzun dönem ortaklık" anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Açıklamada, Avustralyalı bakanlar ve medya temsilcileri, Facebook Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg ve Google'ın CEO'su Sundar Pichai'nin hafta sonu görüştüğü kaydedildi.

Anlaşmanın görüşmelerin ardından yapıldığı aktarılan açıklamada, söz konusu anlaşmaya göre, "Google Haberler"in kullandığı haber içeriği için Seven West Media'ya ödeme yapacağı duyuruldu.

Açıklamada, Google'ın medya şirketine ne kadar ödeme yapacağına dair bilgi verilmedi ancak Seven West Media, anlaşmanın netlik kazanmasının ardından 30 gün içinde daha detaylı açıklama yapılacağını belirtti.

Öte yandan, Seven West Media'nın rakibi olan "Nine Entertainment" medya şirketinin adını açıklamadığı kaynaklarına göre, anlaşmanın değeri yıllık 23 milyon dolar.

TARAFLAR ANLAŞMADAN MEMNUN

Seven West Media Yönetim Kurulu Başkanı Kerry Stokes, Avustralya hükümetinin haber kaynaklarına ödeme yapılmasını öngören sosyal medya yasa teklifini anımsatarak hükümet ve rekabetçilik düzenleme yetkililerine bu düzenlemeden dolayı teşekkür etti.

Stokes, böylelikle adil ödeme ve dijital geleceğin garanti altına alınmasıyla sonuçlanan görüşmeler yapıldığını söyledi.

Google Avustralya Direktörü Mel Silva da Seven West Media'nın "Google News Showcase" olarak adlandırılan projeye katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Orijinal, güvenilir ve kaliteli gazeteciliği desteklemekten gurur duyduklarını vurgulayan Silva, bu ortaklığın Google için değerli bir yatırım olduğunu belirtti.

Google iki hafta önce de Avustralyalı küçük ölçekli 7 medya şirketine ödeme yapmaya başladığını duyurmuştu.

GOOGLE'A ÖDEME YAPTIRACAK YASA TEKLİFİ HAZIRLANMIŞTI

Avustralya, Nisan 2020'de, teknoloji devlerinin kullandıkları içerikler için haber kaynaklarına ödeme yapması amacıyla düzenlemeye gidileceğini duyurmuştu.

Avustralya Federal Hazinesi Başkanı Josh Frydenberg, ülkesinin, zorunluluk getiren bir yasa oluşturarak, sosyal medya devlerinin orijinal haber içeriği için ödeme yapmak zorunda kalacağı dünyadaki ilk ülke olacağını söylemişti.

Bunun ardından Google yayınladığı içerikle ilgili şirketi yerel medya kuruluşlarına ödeme yapmaya zorlayan yasa teklifinin kabul edilmesi halinde Avustralya'daki ana arama motorunu kapatacağı, Facebook da haber paylaşımını engelleyeceği tehdidinde bulunmuştu.

Avustralya'da en çok kullanılan Google'ın arama motoru, ülkedeki pazar payının yüzde 95'ini elinde tutuyor.

Canberra Üniversitesinin 2020 Dijital Haber Raporuna göre, Avustralyalıların yüzde 39'u Facebook'u haber takibi için kullanıyor.

(AA)

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