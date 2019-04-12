Google, Bauhaus sanat akımını doodle yaptı

İSTANBUL (AA) - Google, kuruluşunun 100. yılında Bauhaus sanat akımını logosuna taşıdı.

Google ana sayfasındaki logoya tıklayanlar, Bauhaus akımına özel hazırlanan video ile karşılaşıyor.

Almanya'da 1919'da kurulan sanat ve tasarım okulu Bauhaus, 20. yüzyılda mimari, tasarım, sanat alanlarında yeni akımlar yarattı.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.

