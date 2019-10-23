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Google bilgisayarında kuantum devrimi

23.10.2019 19:56 | Son Güncelleme

Google, kuantum üstünlüğü olarak bilinen ve klasik bilgisayarların 10 bin yılda çözebileceği bir problemi kuantum bilgisayarının 200 saniyede çözdüğünü öne sürdü.

IBM ise Google’ı yalandı.Kuantum bilgisayarlara ilişkin iddialar haftalardır teknoloji dünyasının gündeminde. Google'dan konuya ilişkin beklenen açıklama ise sonunda geldi. Şirket, kuantum bilgisayarın ilk kez normal bilgisayarların makul bir sürede gerçekleştiremeyeceği bir problemi çözdüğünü duyurdu.

Araştırmacıların raporuna sayfalarında yer veren "Nature" dergisindeki haberde, Sycamore adı verilen kuantum işlemcisinin en hızlı bilgisayarın dahi ancak 10 bin yılda sonuçlandırabileceği bir problemi 200 saniyede çözdüğü belirtildi. Böylece "kuantum üstünlüğü" adı verilen ve geleneksel bir bilgisayarın makul bir sürede çözemeyeceği karmaşık bir probleme işaret eden olgunun kanıtlanmış olduğu kaydedildi.

Bir bilgisayarda bulunan ve 0 ve 1'lerden oluşan en küçük veri birimleri "bit" olarak adlandırılırken, kuantum bilgisayarlarındaki "kübitler" kuantum mekaniğinin yasalarına göre bilgi depoluyor. Bir başka deyişle bu bilgisayarlar aynı anda birden fazla problemi çözebiliyor. Bu paradoks, teorik fizikte bugün dahi çetrefilli bir olgu olarak görülüyor.

IBM: Google'ın hesaplaması hatalı

Uzun süredir kuantum bilgisayarları üzerine araştırma yürüten bir başka Amerikan teknoloji şirketi IBM ise, Google'ın hesaplamasında bir hata bulunduğunu öne sürdü. Şirkete ait bir blogda yazan araştırmacılar, kuantum bilgisayarı tarafından çözülen problemin klasik bir bilgisayar tarafından iki buçuk günde çözülebileceğini belirtti.

Google'ın bu atılımı, teknoloji dünyası için önemli bir adım olsa da kuantum bilgisayarlarının gerektirdiği düşük sıcaklıklar ve vakum koşulları nedeniyle günlük kullanıma henüz uygun olmadığı belirtiliyor.

dpa / SÖ, ET

© Deutsche Welle Türkçe

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