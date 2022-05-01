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Google, bir amiral gemisi yapıyor! Fiyatı ve özellikleri ise...

01.05.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google'ın Pixel Watch adını taşıyan bir akıllı saat üreteceği konuşulurken, Pixel Watch'un fiyatı ve özelliklerine ilişkin gelen son söylentiler birçok kişiyi şaşkına çevirdi. Öyle ki Google, eğer söylentiler doğruysa bir amiral gemisi akıllı saat yapacak.

Google, bir amiral gemisi yapıyor! Fiyatı ve özellikleri ise...

Pixel Watch adını ilk kez duymuyoruz. Zira birkaç haftadır Google'ın yeni akıllı saati olacağı söylenen cihazla alakalı birçok sızıntı yapılıyor. Bunlardan en ilginci ise restoranda unutulduğu öne sürülen bir Pixel Watch'un fotoğraflarının sızdırılması olmuştu. Daha sonra cihazın bilekte nasıl göründüğüne ait fotoğraflar da internete düşmüştü. Fakat yeni gelen söylentilerde bunlardan çok daha fazlası var.

BİR AMİRAL GEMİSİ YOLDA! İŞTE PIXEL WATCH'UN ÖZELLİKLERİ

Sızdırılan yeni Pixel Watch özelliklerine göre, Google'ın üreteceği söylenen akıllı saat, Samsung'un Galaxy Watch'ları ve Apple'ın Apple Watch'ları rekabet edebilecek bir amiral gemisi cihaz olacak. Ayrıca, rapora göre giyilebilir cihazın hücresel versiyonu da bulunacak ve 300 mAh batarya ile desteklenecek.

Pixel Watch-1

Restoranda unutulunca fotoğrafları sızdırılmıştı! Şimdi ise...Restoranda unutulunca fotoğrafları sızdırılmıştı! Şimdi ise...

Yeni akıllı saatin hangi işlemciyi de kullanacağı merak ediliyor. Örneğin Google'ın kendi işlemcisi Tensor'un akıllı saat için dizayn edilmiş bir versiyonu kullanılabilir. Ancak henüz bu konuda kesin bir bilgi yok.

FİYATI NE KADAR OLACAK?

Pixel Watch'un fiyatının ise 300 ila 400 dolar arasında olacağı konuşuluyor. Google'ın Pixel Watch'u ise önümüzdeki ay düzenlenecek I/O konferansı sırasında tanıtması bekleniyor.

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akıllı saat Google
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