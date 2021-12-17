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Google bir kez daha gözünü artırılmış gerçekliğe çevirdi

17.12.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li teknoloji devi Google, Google Glass ile atmayı denediği artırılmış gerçeklik adımını bu kez daha sağlam bir şekilde atmaya hazırlanıyor olabilir.

Google bir kez daha gözünü artırılmış gerçekliğe çevirdi

Facebook’a rakip olmak için Google Plus‘ı geliştiren Google, bu alanda tam bir fiyasko yaşamıştı. GTalk, Google Video, Orkut bu alanda aklımıza gelen projelerden sadece birkaçı. Ancak özellikle bir proje var ki, adeta dağ fare doğurdu sözünün vücut bulmuş hali. Evet Google Glass’dan bahsediyoruz.

2012 yılında tanıtıldığında teknolojinin yeni sayfası olarak adlandırılan, bundan sonra hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağını düşündüren bu proje, 2015 yılında apar topar sonlandırılmıştı. Bunun sebebi ise projenin insanların işini kolaylaştırmak bir yana, röntgencilik, taciz, kişisel verilerin ihlali gibi alanlara alet edilmesiydi. Bununla birlikte Google’ın bu macerayı tamamen sonlandırmadığını da biliyorduk. İşte bugünlerde yaşanan gelişmeler, teknoloji dünyasındaki bu gizli dedikodunun gerçeğe dönüştüğünü gösteriyor.

GOOGLE DÜĞMEYE BASMIŞ OLABİLİR

Bir süre Facebook ve Microsoft’ta da görev alan Mark Locovsky’in Google’da bir ekibin başına getirilmesi, Amerikalı şirketin düğmeye bastığını gösteriyor. Üstelik Mark Lucovsky’ın ekibine aldığı kişilere baktığımız zaman, şirketin bu defa hem yeni bir arttırılmış sanal gerçeklik cihazı hem de bu cihaz için özel üretilmiş bir işletim sistemi üzerinde çalıştığını anlıyoruz.

Bakalım Google’ın sanal gerçeklik dünyasındaki bu ısrarı kendisine bir başarı hikayesi mi yoksa yeni bir fiyasko olarak mı dönecek?

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