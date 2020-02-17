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Google bir mesajlaşma uygulamasını daha yasakladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.02.2020 11:43 | Son Güncelleme

ToTok Google'dan kesik yedi. Arayüzü ile WhatsApp'a, ismiyle TikTok'a benzeyen mesajlaşma uygulaması ToTok, Google tarafından, Android Play Store'dan kaldırıldı. Google'ın ToTok'u Play Store'dan kaldırmasının arkasında ise casusluk iddiaları var ve ToTok hakkındaki bu iddialar ilk değil.

Google bir mesajlaşma uygulamasını daha yasakladı!

WhatsApp, Facebook Messenger ve Instagram... Günümüzde oldukça trend olan bu uygulamalar, artık çoğumuzun birer vazgeçilmezi oldu. Bu üç uygulamaya, seversiniz sevmezsiniz ama son zamanlarda TikTok gibi uygulamalar da eklendi. Bu uygulamalarla rekabet edebilmek için oldukça 'yaratıcı' fikirler de çıkmaya başladı. Bunlardan biri ismiyle TikTok'u, arayüzüyle WhatsApp'ı andıran ToTok uygulaması oldu. Ancak uygulama başarılarıyla değil, casusluk yaptığı iddialarıyla gündeme geldi.

ToTok ekran görüntüsü

TOTOK DAHA ÖNCE MAĞAZALARDAN KALDIRILMIŞTI

ToTok, geçtiğimiz aylarda Birleşik Arap Emirlikleri'nin casus yazılımı olduğu suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı. Orta doğuda oldukça popüler olan ToTok, bu suçlamaların ardından hem Apple tarafından hem de Google tarafından dikkate alınmış ve iOS App Store'dan ve Android Google Play Store'dan süratle kaldırılmıştı. Fakat Google nedendir bilinmez ocak ayında ToTok'u tekrar Google Play Store'a eklemişti. Casusluk suçlamaları yapılan bir uygulamayı tekrar mağazaya almasıyla eleştirilerin hedefi haline gelen Google, bugün kararından geri adım attı.

GOOGLE TOTOK'U TEKRAR GOOGLE PLAY'DEN KALDIRDI

ToTok, Google tarafından tekrar Android Play Store üzerinden kaldırıldı. Google'ın neden böyle çelişkili davrandığı bilinmiyor. ToTok'un geliştiricisi suçlamaları kabul etmese de aksi ispatlanana kadar uygulamanın Google Play Store'da ve App Store'da yer almaması çok daha mantıklı bir hareket.

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